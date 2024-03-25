Какую ошибку часто совершают при нанесении тонального крема: как сделать лицо безупречным

Качественно нанесенное тональная основа служит базой для всего макияжа, а допущенные при ее применении ошибки способны испортить всю работу. Поэтому визажисты без устали придумывают все новые лайфхаки, как сделать покрытие тоном безупречным.

Один такой совет опубликовала в своем TikTok звездная визажистка Кэти Джейн Хьюз. Она создавала образы на красную дорожку для Эшли Грэм, Хейли Бибер, Карли Клосс и Эмми Россум, поэтому разбирается в том, как сделать лицо безупречным.

По словам Хьюз, большинство женщин допускают одинаковую ошибку, когда наносят тональный крем на лицо с помощью кисточки, набирая продукт непосредственно на ворс. Так крем не успевает стать достаточно пластичным и превращается в толстый масковидный слой.

Визажистка советует сначала наносить крем на ладонь, чтобы нагреть, а затем как следует растирать его в руке с помощью кисти. Таким образом, теплый и пластичный продукт глубоко проникнет в ворс и его нанесение на кожу создаст более естественное покрытие. Вам не понадобится растушевывать тон, чтобы он стал незаметным на коже.

Более того, такое нанесение поможет крему дольше держаться на лице, а еще спасет ситуацию, если средство подобрано под тон кожи не безупречно. К тому же с подобным нанесением весь макияж будет выглядеть как будто вам его сделал профессионал.

Эффект от такой "грунтовки" кистью Хьюз сравнила с применением фильтров на фото. Выполненный таким методом образ смотрится безупречно, наносится без лишних усилий и дополнительных средств. К тому же расход крема, если применять его таким образом, заметно снизится.

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