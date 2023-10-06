Если рост 165 см и ниже: 5 моделей верхней одежды, которые нельзя носить девушкам

Как же удобно носить короткий пуховик, который согревает как одеяло, или, скажем, пальто длины макси. Но ведь должно быть не только уютно в вещах, но и красиво. Названные изделия гармонично вписываются в образы девушек высокого и среднего роста, а вот маленьких – не совсем.

Если вы невысокие (до 165 см), то стоит обратить внимание на короткие куртки, приталенные пальто, подобранные в тон наряда, верхнюю одежду длиной выше колен или т.д. А чего следует избегать, чтобы не испортить лук – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. До середины бедра

В таких куртках и пальто ноги визуально кажутся короче и объемнее. Чтобы не было этого эффекта, желательно выбирать изделия до бедер или чуть ниже колен. Если вам трудно расставаться с любимой вещью, можете компенсировать длину благодаря поясу в зоне талии.

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2. Горизонтальный колорблок

Невысоким женщинам следует выбирать монохромную верхнюю одежду или с вертикальными линиями/колорблоками. Ведь вещи с горизонтальными линиями или цветными блоками визуально делают обладательницу более широкой и укорачивают рост. Эти небольшие нюансы способны испортить ваши образы.

3. Длина макси

Существует стереотип, что длинные текстильные изделия подходят всем: вытягивают силуэт и делают визуально стройнее. Это не всегда так. Если вы невысокого роста, то массивная длинная одежда (а особенно покрывающая лодыжки) скрывает красоту фигуры и искажает пропорции тела. Если сложно отказаться от этой вещи, то выбирайте модели-макси приталенного кроя и длиной до лодыжки.

4. Мешковатая одежда

Забудьте навсегда о верхней одежде слишком свободного (мешковатого) кроя. Такие вещи визуально искажают пропорции фигуры: делают ноги короткими, а туловище – массивным. Выбирайте приталенные или полуприталенные изделия, которые выгодно подчеркнут изгибы тела.

5. Меховые вещи

Это – сомнительный предмет гардероба для девушек любого роста. Массивный ворс на меховых шубах визуально расширяет силуэт, что не идет на пользу фигуре и "укорачивает" ноги. Неудивительно, почему популярность таких изделий сошла на нет.

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