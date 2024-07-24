Больше, чем просто предмет одежды. Андре Тан показал вещь, которая никогда не выйдет из моды
Украинский модельер Андре Тан назвал вещь, без которой не может существовать полноценный женский гардероб. Жакет, а именно в интерпретации, которую создала выдающийся дизайнер Коко Шанель, всегда будет актуален и, по словам Карла Лагерфельда (французского модельера), никогда не выйдет из моды.
Творец маленького черного платья придумала соединить твидовую ткань с классическим пиджаком и у нее получился отличный метч, который больше века все еще не теряет свою позицию в моде. Детальнее об истории создания такой идеи рассказал Андре Тан в Instagram.
"Как говорил Карл Лагерфельд, есть вещи, которые никогда не выходят из моды. Это – джинсы, белая рубашка и жакет Шанель. Жакет Шанель – это гораздо больше, чем просто предмет одежды. Это – своеобразная подпись олицетворения женского стремления к уникальности. История этой культовая вещь началась в далеких 20-х годах прошлого века", – сказал модельер.
Он объяснил, что идея создать твидовый жакет зародилась с желания отказаться от некомфортной одежды тех времен и чувствовать себя более раскрепощенной. Именно поэтому Коко Шанель одалживала у своего любимого одежду и на собственном примере ломала все модные стереотипы.
"Габриэль Шанель стремилась освободить женщин от модных норм того времени, в том числе от корсетов, которые приносили немало дискомфортно женщинам. Коко черпала вдохновение из гардероба своего любимого герцога британского. Говорят, что Габриэль часто одалживала у него одежду, дарившую ей чувство легкости и комфорта", – продолжил Андре Тан.
Он добавил, что таким образом Коко Шанель обратила большое внимание на твидовую ткань, из которой в то время изготовляли мужские жакеты, и решила ее сделать изюминкой своего бренда. "Она влюбилась в фактурную ткань, которую в то время использовали только для мужской одежды. Впоследствии Габриэль сделала твид визитной карточкой своего модного дома. Сегодня Chanel – это не просто одежда, это символ элегантности, свободы и женственности. Он остается одним из самых желанных предметов гардероба для женщин во всем мире. И даже когда он стоит более 10 тысяч евро за один жакет", – отметил дизайнер.
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