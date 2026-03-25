Боб уже не в тренде: какая стрижка пришла на замену

После нескольких сезонов доминирования коротких причесок боб индустрия красоты постепенно меняет направление. Новые тенденции демонстрируют стремление к более естественному виду и непринужденному стилю.

Все чаще на подиумах и красных дорожках появляются прически средней длины. Такой подход сочетает элегантность и практичность, что делает его привлекательным для широкого круга людей. Эксперты из ELLE отмечают, что этот тренд может стать ключевым в 2026 году.

Главной новинкой стала так называемая стрижка "миди" – волосы средней длины, которая выглядит максимально естественно. Она не является слишком короткой, как боб, но и не достигает длинных прядей, которые были популярны ранее.

Интересно, что даже звезды, которые раньше ассоциировались с короткими стрижками, постепенно отказываются от них. В частности, Эмма Стоун также переходит к более длинным волосам, что подтверждает смену глобального тренда.

Основная идея такого стиля – мягкие переходы, легкое слоение и естественный блеск. Именно эти элементы создают эффект ухоженных, но непринужденных волос.

Звезды задают новый тренд

Среди первых, кто продемонстрировал новую тенденцию, стала Хейли Бибер. На публичных мероприятиях она появилась с отросшим каре до ключиц, которое выглядит сдержанно, но в то же время элегантно.

К тренду также присоединились Приянка Чопра и Кайя Гербер. Они выбрали вариации средней длины с легкой текстурой и естественной укладкой, подчеркивая простоту и утонченность образа.

Почему боб больше не актуален

Эксперты считают, что популярность боба начала уменьшаться из-за желания более естественного вида. Средняя длина волос выглядит более универсальной и менее требовательной в уходе.

