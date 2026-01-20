Мгновенно создадут объем: варианты стрижки боб для прямых волос

Стрижка боб стабильно держится в топе самых популярных причесок во всем мире. При этом парикмахеры чуть ли не в один голос советуют придавать ему естественную текстуру и легкую небрежность для наиболее эффектного вида.

Видео дня

Но если ваши волосы от природы – это идеально ровные пряди, которые не знают, что такое волны, то подобные советы лишь раздражают, ведь именно текстурированная укладка в таком случае требует наибольших усилий. Впрочем, как пишет ELLE, на самом деле прямые волосы – это не проблема, а крутая база для создания четких линий. Просто нужно лучше понимать, какие возможности она открывает и правильно ею воспользоваться. Вот три лучших варианта стрижки боб именно для прямых волос, которые будут шикарно выглядеть даже без укладки.

Классический прямой боб

Это тот самый знаменитый ровный срез без всяких каскадов или переходов, заканчивающийся на уровне подбородка. Именно на прямых волосах этот строгий вариант прически работает лучше всего. Более того, мастера в один голос советуют не делать слои, если у вас именно такая шевелюра. На ровных прядях попытки создать "творческий хаос" чаще всего выглядят как "погрызенные" кончики, что лишь портит вид. Если вы являетесь обладательницей гладких прямых волос, оставьте одинаковую длину по всему периметру. А чтобы прическа не "прилипала" к голове, используйте спреи для объема или мусс, когда сушите голову после мытья. Если же хочется немного мягкости в образе, можно слегка подкрутить кончики утюжком внутрь или наружу.

Мягкий градуированный боб

Если идеально ровный срез кажется вам слишком геометрическим или строгим, можно попробовать вариант с легкой обработкой кончиков. Для этого мастера используют бритву, чтобы размыть четкую линию. Это добавляет образу расслабленности и лучше обрамляет лицо. Для укладки такой стрижки хорошо подойдут увлажняющие средства, которые делают волосы живыми и рассыпчатыми. Большая круглая щетка во время сушки поможет создать тот самый мягкий изгиб, который сделает прическу современной.

Асимметричный боб

Эта асимметричная стрижка, модная в 90-х и снова актуальная в 2026 году, будто создана для идеально ровных волос. Основная ее фишка в том, что сзади волосы подстригаются короче, а у лица пряди остаются длиннее, повторяя тем самым естественный угол линии челюсти. Благодаря более короткому затылку появляется естественный объем на макушке, а общий силуэт выглядит очень стильно. Чтобы такой боб выглядел по-настоящему роскошно, стоит использовать мусс для объема, а финальный штрих сделать утюжком, вытянув пряди у лица.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать небрежный хвост – прическу, которая выручит в любой ситуации.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.