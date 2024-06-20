Благодаря сериалу 'Бриджертоны'. В моду неожиданно вернулось белье, которое носила Мэрилин Монро и женщины в 90-х

После выхода новых серий нашумевшего шоу "Бриджертоны" в моду неожиданно вернулись пуш-ап бюстгальтеры. Речь идет и о модели "балконет", которую можно было заметить на главной героине 3 сезона Пенелопе Фезерингтон.

Видео дня

По данным The Sun, продажи белья, придающего женщинам королевский силуэт, выросли на 61%. Это делает бюстгальтер хитом продаж в 2024 году среди данной категории одежды.

Мода на демонстрацию сочной фигуры также способствовала популярности бра с пуш-апом, которые стали известны благодаря рекламе Wonderbra Hello Boys 1994 года с участием модели Евы Герциговой.

Тем временем балконет, который популяризировала Мэрилин Монро в 1950-х годах, имеет широкие лямки, что помогает подчеркнуть фигуру. Известная блондинка любила демонстрировать зону декольте, предпочитая вырез в форме сердечка. Для этого актриса выбирала правильное белье.

Это не в первый раз, когда старые тенденции возвращаются в моду. Несколько сезонов назад мировые звезды положили начало тренду на так называемый bullet bra – конусообразный бюстгальтер, который был популярен в 50-е годы прошлого века. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как звездная стилистка раскрыла лайфхаки, как скрыть живот и подчеркнуть талию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!