Звездная стилистка раскрыла лайфхаки, как скрыть живот и подчеркнуть талию. Фото

Украинская стилистка Юлико поделилась простыми правилами, которые помогут визуально скорректировать фигуру. Она рассказала, что для того, чтобы скрыть животик и подчеркнуть талию, стоит научиться правильно размещать акценты.

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Идеями удачных образов эксперт поделилась в своем Instagram. Стилистка отметила, несмотря на то, что вариантов таких луков немного, каждому удастся найти что-то для себя.

Акцент на завышенной талии

Лучшим вариантом для удачной коррекции фигуры Юлико назвала создание акцента на завышенной талии. Для этого следует выбирать одежду, которая подчеркнет самое узкое место под грудью.

Контрастный верх и низ

Предпочитайте вещи с ярким контрастом. Выбрав светлый низ и темный верх, вам удастся скрыть недостатки фигуры. Эксперт отмечает, что обязательным аксессуаром должен стать ремень, что подчеркнет завышенную талию.

Объемный верх и формостойкий низ

Попытайтесь соединить в своем луке объемный верх и низ, сделанный из плотных тканей, что будет хорошо держать форму. Добавив оверсайз пиджак и контрастный ремень, вы умело скорректируете фигуру.

Сочетание открытых ног и активно принтованного верха

Стилистка рекомендует зрительно "разъединить" верхнюю и нижнюю части тела, объединив однотонные шорты с активно принтованным верхом. Сделав дополнительный акцент объемным ремнем, вам удастся достичь наилучшего эффекта.

Выбор вещей, в которых соединено несколько правил

Эксперт советует обращать внимание на платья, сочетающие в себе несколько элементов для визуальной коррекции фигуры: v-образный вырез, акцентированное самое узкое место под грудью и удачная длина, что подчеркнет стройность ног.

Другим вариантом "многофункционального" платья может стать сочетание v-образного выреза, диагональных линий у завышенной талии и показывающего ноги разреза в одном предмете гардероба.

Сочетание объемных вещей

Создайте аутфит, используя только оверсай вещи, акцентировав внимание на талии. Таким образом ваш образ не будет выглядеть мешковато, а подчеркнет сильные стороны фигуры.

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