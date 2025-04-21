Балетки уже в прошлом: названа элегантная и удобная обувь, которая должна быть у каждой леди

Легкие, комфортные и практичные балетки стали основой весенне-летнего гардероба многих модниц, но что если есть еще более элегантный и стильный вариант? В 2025 году таким стали слингбеки на низком каблуке.

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Они мгновенно делают осанку лучше, а фигуру – более стройной, при этом без ощутимой нагрузки на позвоночник. О новом модном веянии рассказали редакторы портала Who What Wear.

Обувной тренд этого сезона оставляет пятку открытой, что минимизирует риск натирания и прелости в особо жаркие дни.

Слингбеки имеют и другое важное преимущество перед балетками — они выглядят более элегантно и визуально удлиняют ногу. Благодаря открытой пятке и ремешку вокруг лодыжки силуэт кажется более изящным, что особенно актуально для тех, кто хочет добавить легкости образу без высоких каблуков.

Кроме того, слингбеки имеют маленький каблук или стойкую танкетку, что делает их удобными для длительного ношения, но при этом добавляет несколько сантиметров роста. Эта модель делает походку более уверенной, а даже простой образ – достойным внимания.

Слингбеки можно комбинировать не только с легкими платьями и воздушными юбками. Их часто стилизуют с деловыми костюмами, безрукавками, комбинезонами и даже простыми джинсами. За счет простоты и практичности, эта обувь никогда не будет "слишком" изящной с базовой одеждой.

Отталкиваясь от стиля, погодных условий и личных предпочтений, можно подобрать модель с открытыми пальцами, острым или квадратным мысом. Модницы во всем мире уже давно выбирают слингбеки на официальные мероприятия, светские вечера, в офис или на свидание.

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