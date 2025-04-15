Модные эксперты назвали единственную куртку, которая понадобится вам этой весной: она подходит для всего

С каждым днем погода становится все более теплой и солнечной, а это значит, что пора выбирать легкую куртку на весну. Для того, чтобы выглядеть стильно не обязательно заполнять шкаф большим количеством верхней одежды, ведь достаточно купить только одну базовую вещь. По словам модных экспертов, в этом сезоне неизменным элементом вашего гардероба станет джинсовая куртка.

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Как отмечает Vogue, она гармонично сочетается с любым образом, независимо от того, предпочтете вы классический или более повседневный стиль. Найти для себя идеальную куртки смогут даже самые взыскательные модники, ведь передовые позиции в индустрии моды занимают как приталенные, так и более объемные фасоны.

Верхняя одежда из денима – идеальный вариант наряда для прохладных весенних вечеров. Попробуйте сочетать джинсовую куртку в стиле 90-х, что имеет приталенный силуэт и небольшие потертости, с брюками в тон и обувью на низком ходу, и у вас получится отличный образ для прогулки. Если же хочется выглядеть более изысканно и элегантно, скомбинируйте верхнюю одежду с юбкой и лоферами.

Прекрасным вариантом куртки на весну может стать и изделие из темного денима. Этот элемент гардероба будет уместен как в офисе, так и на каком-то развлекательном мероприятии.

Однако если вам хочется создать более нежный лук, обратите внимание на джинсовые куртки пастельных тонов. Верхняя одежда светло-голубого, бежевого или пудрового цвета с лёгкостью станет базовым элементом вашего гардероба.

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