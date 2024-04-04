'Бабушкины туфли' возвращаются: в коллекциях сезона осень-зима 2024/2025 заметили старомодную обувь

"Бабушкиными туфлями" принято называть модель обуви в стиле 80-х годов прошлого века. Они характеризуются низким и стойким каблуком, V-образным скругленным носком.

Все новое – давно забытое старое, так что "бабушкины туфли" снова возвращаются в моду, пишет VOGUE. Эту обувь можно было не раз увидеть в коллекциях осень зима 2024/2025.

В частности, итальянский бренд под названием Loro Piana продемонстрировал собственное видение трендовых туфель на миланской Неделе моды. Пару в белом цвете мгновенно приобрела для своего гардероба ангел Victoria's Secret Жасмин Туск.

Подобную модель с вырезами по бокам представили Carven в своей коллекции осень-зима 2024/2025. А в "бабушкиных туфлях" от The Row можно увидеть многих известных инфлюэнсеров.

Модель Эльза Хоск присоединилась к тренду и выбрала обувь с носом в форме миндаль. На фото модницы в Instagram изображен вариант стилизации туфель.

Интересно, что одной из главных поклонниц трендовой пары была принцесса Диана. На архивных снимках можно заметить, что королевская персона часто обувала "бабушкину обувь". Она предпочитала туфли в коричневых и кремовых цветах и любила двухцветную черно-белую пару от Chanel.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно носить капри и босоножки, чтобы выглядеть стильно: мода 2000-х возвращается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!