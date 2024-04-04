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"Бабушкины туфли" возвращаются: в коллекциях сезона осень-зима 2024/2025 заметили старомодную обувь

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
957
'Бабушкины туфли' возвращаются: в коллекциях сезона осень-зима 2024/2025 заметили старомодную обувь

"Бабушкиными туфлями" принято называть модель обуви в стиле 80-х годов прошлого века. Они характеризуются низким и стойким каблуком, V-образным скругленным носком.

Все новое – давно забытое старое, так что "бабушкины туфли" снова возвращаются в моду, пишет VOGUE. Эту обувь можно было не раз увидеть в коллекциях осень зима 2024/2025.

"Бабушкины туфли" возвращаются: в коллекциях сезона осень-зима 2024/2025 заметили старомодную обувь

В частности, итальянский бренд под названием Loro Piana продемонстрировал собственное видение трендовых туфель на миланской Неделе моды. Пару в белом цвете мгновенно приобрела для своего гардероба ангел Victoria's Secret Жасмин Туск.

"Бабушкины туфли" возвращаются: в коллекциях сезона осень-зима 2024/2025 заметили старомодную обувь

Подобную модель с вырезами по бокам представили Carven в своей коллекции осень-зима 2024/2025. А в "бабушкиных туфлях" от The Row можно увидеть многих известных инфлюэнсеров.

"Бабушкины туфли" возвращаются: в коллекциях сезона осень-зима 2024/2025 заметили старомодную обувь

Модель Эльза Хоск присоединилась к тренду и выбрала обувь с носом в форме миндаль. На фото модницы в Instagram изображен вариант стилизации туфель.

"Бабушкины туфли" возвращаются: в коллекциях сезона осень-зима 2024/2025 заметили старомодную обувь

Интересно, что одной из главных поклонниц трендовой пары была принцесса Диана. На архивных снимках можно заметить, что королевская персона часто обувала "бабушкину обувь". Она предпочитала туфли в коричневых и кремовых цветах и любила двухцветную черно-белую пару от Chanel.

"Бабушкины туфли" возвращаются: в коллекциях сезона осень-зима 2024/2025 заметили старомодную обувь
"Бабушкины туфли" возвращаются: в коллекциях сезона осень-зима 2024/2025 заметили старомодную обувь
"Бабушкины туфли" возвращаются: в коллекциях сезона осень-зима 2024/2025 заметили старомодную обувь

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