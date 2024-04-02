Мода 2000-х возвращается: как правильно носить капри и босоножки, чтобы выглядеть стильно

Смелый и стильный тренд – капри в сочетании с босоножками – снова вернулся на подиумы и улицы. Ретро-тандем из 2000-х в свое время был любимцем звезд, но впоследствии мода на укороченные штаны прошла, и о капрях все забыли.

Однако уже в 2024-м можно доставать из шкафа этот гибрид брюк и шорт, обуть на ноги легкую пару босоножек и сиять. OBOZ.UA решил показать, как современные модницы стилизуют тренд, о котором рассказал глянец Vogue.

Капри – это брюки длиной примерно до середины голени, которые бывают разного кроя: прямые, зауженные, клеш. Они прекрасно сочетаются с босоножками на каблуке, платформе или низком ходу, хотя в наше время этот тренд и может показаться слишком смелым.

Уже сейчас на улицах модных столиц в образах с капрямы заметили Джулию Фокс, Кристиану Капотони, Сандру Ламбек, Джесси Джо Старк и других.

Не имеет значения, на какой посадке будут капри, ведь в моду ворвались как сидящие на бедрах ретро-модели, так и вариации с завышенной талией.

Примечательно, что на модницах можно увидеть даже полноценные костюмы-двойки с укороченными брюками, заменяющими брюки.

Для низких красавиц важно, чтобы капри заканчивались чуть ниже середины голени, ведь так они не будут создавать эффект "порезанных" ног и укорачивать силуэт.

Босоножки должны соответствовать стилю, а не контрастировать с ним. К деловому образу подойдет элегантная пара, тогда как с джинсами можно обуть что-то неформальное.

Когда-то такие образы любили Рианна, Кайли Миноуг, Мадонна и Керри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Преимущество этого модного решения в том, что оно прекрасно подойдет для весны и лета, когда жара усложняет передвижение в плотных джинсах или брюках.

Ранее OBOZ.UA писал об антитрендах, которые из года в год возвращаются в моду. Большинство из этих вещей навеивает атмосферу эпохи 90-х.

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