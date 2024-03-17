Антитренды 2024 года. 10 вещей для мужчин, которые вышли из моды или никогда модными и не были

Из-за небольшого количества различных вариаций мужской одежды представители этого пола неактивно следят за тенденциями и носят устаревшие вещи, которые вышли из моды еще несколько лет назад, а то и вообще не были никогда популярными. Стоит отметить, что считать мужской стиль стабильным и неинтересным – ошибочно, он тоже подвергается ярким и безумным изменениям.

Если есть непреодолимое желание выглядеть модно, стоит прежде всего забыть об одежде с глуповатыми и яркими надписями. Как отмечает Real men – real style, ошибки совершает чуть ли не каждый, поэтому стоит внимательно пересмотреть свой гардероб на наличие неактуальных вещей.

Мужские пучки

Популярность пучки имели лишь среди японских самураев, но этот стиль незаметно перебрался в ежедневное обиход владельцев длинных волос. Конечно, это удобно, но никогда не было модно.

Джинсы скини

Эта тенденция уже давно устарела. В частности, джинсы скини визуально прибавляют несколько лишних килограмм. Источник советует правильно подбирать штаны, чтобы они идеально сидели: "Худой? Сделайте выбор в пользу узких джинсов. Более спортивным мужчинам будут подходить прямые штаны, тогда как большим стоит задуматься над средней посадкой".

Спортивный костюм

Спортивные костюмы передают привет еще с 70-х годов, впрочем, для постсоветских стран хитом они стали в 90-х. Но с тех пор прошло немало десятков лет, поэтому такую одежду лучше надевать только для занятий спортом.

Приспущенные штаны

Что вы думаете, когда вспоминаете о видимой резинке белья из-под брюк? Наверное, о крутых рэперах из 2000-х. На самом деле история уходит из тюрем, где из-за отсутствия ремней любые штаны арестантов едва держались на бедрах.

Изношенные ремни

Этот пункт является не совсем антитрендом, а скорее напоминанием своевременно менять ремень. Коже свойственно изнашиваться с активным использованием.

Откинутый воротник

Отвергнутый воротник был основным трендом 80-х годов, но время меняется и такие фишки модников уже давно неактуальны.

Вышивка на одежде

Эта тенденция возникла в далеком 2005 году и быстро исчезла. Стоит отметить, что вышиванок антитренд не касается – они актуальны всегда.

Широкие оверсайз джинсы

Хотя тренд на оверсайз существует до сих пор, следует тщательно подбирать джинсы, чтобы слишком большой размер не выглядел неудачно.

Шорты карго

В свое время карго были одними из самых лучших и удобных шорт. Впрочем, ныне признание получили чиносы, которые можно объединить вместе что с футболкой, что с рубашкой.

Кошельки на цепочке

Кошелек, прикрепленный к джинсам цепочкой хоть и редко, но по сей день можно встретить. Такой байкерский стиль уже давно стоит оставить в прошлом и отдать предпочтение складному портмоне или зажиму.

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