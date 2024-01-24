Мужская мода зима-весна 2024: что надеть на бизнес-встречу, чтобы произвести впечатление

Украинская стилистка Анна Бирюкова показала капсульный гардероб для мужчин в бизнес-стиле. Благодаря сочетанию вещей можно добиться желаемого результата – хотите вы выглядеть более строго или, наоборот, расслабленно.

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Это поможет вам произвести впечатление на деловой встрече. Рекомендациями фэшн-эксперт поделилась на своей Instagram-странице. "Я всегда за капсульное решение, когда гардероб настолько функционален, что из небольшого количества вещей можно создать образы под любую ситуацию и задачу, возникающую у клиента", – отметила она.

Пример капсулы в холодное время года

Формальные бизнес-образы

Образы в формальном бизнес-стиле помогут выглядеть серьезно и статусно. Главным атрибутом такого лука станет деловой костюм или же его элементы.

Бизнес-кежуал на каждый день

Такой стиль приблизит вас к собеседнику, ведь бизнес-кежуал создает менее деловой вид.

Смарт-кежуал для менее формальных встреч

Варианты смарт-кежуал образов подойдут для повседневности и менее формальных рандеву. Желаемого результата можно достичь, соединив вещь в стиле смарт с бизнес-аксессуарами.

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