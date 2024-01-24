Мужская мода зима-весна 2024: что надеть на бизнес-встречу, чтобы произвести впечатление
Украинская стилистка Анна Бирюкова показала капсульный гардероб для мужчин в бизнес-стиле. Благодаря сочетанию вещей можно добиться желаемого результата – хотите вы выглядеть более строго или, наоборот, расслабленно.
Это поможет вам произвести впечатление на деловой встрече. Рекомендациями фэшн-эксперт поделилась на своей Instagram-странице. "Я всегда за капсульное решение, когда гардероб настолько функционален, что из небольшого количества вещей можно создать образы под любую ситуацию и задачу, возникающую у клиента", – отметила она.
Пример капсулы в холодное время года
Формальные бизнес-образы
Образы в формальном бизнес-стиле помогут выглядеть серьезно и статусно. Главным атрибутом такого лука станет деловой костюм или же его элементы.
Бизнес-кежуал на каждый день
Такой стиль приблизит вас к собеседнику, ведь бизнес-кежуал создает менее деловой вид.
Смарт-кежуал для менее формальных встреч
Варианты смарт-кежуал образов подойдут для повседневности и менее формальных рандеву. Желаемого результата можно достичь, соединив вещь в стиле смарт с бизнес-аксессуарами.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о 7 мужчинах, поразивших образами на красной дорожке "Золотого глобуса-2024": Педро Паскаль со сломанной рукой и эпатажный Ленни Кравиц.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!