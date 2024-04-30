Андре Тан назвал вещи, которые нельзя надевать на Пасху

Украинский дизайнер Андре Тан поделился рекомендациями образов на Пасху. В частности, эксперт назвал вещи, которые не следует надевать в праздник.

Пост с советами модельер опубликовал на своей Instagram-странице. Он призвал обратить внимание на пункты, чтобы не стать заложницей казусных ситуаций. "Главное в этот день – ваше душевное состояние, поэтому выбирайте одежду, в которой вам будет комфортно и радостно", – говорится в сообщении.

Одежда в темных оттенках

Так как Пасха – светлый праздник, эксперт рекомендует оставить черный, коричневый и серый цвета на будние дни.

Слишком открытая или обтягивающая одежда

"Короткие юбки, глубокое декольте, вырезы и топы на бретельках оставьте для других случаев", – говорит Андре Тан.

Яркие принты

Обратите внимание на более спокойный и нежный цвет. Лучшим выбором станут натуральные и пастельные ткани.

Рваные элементы и дыры

"Эта одежда может показаться неуместной в такой светлый праздник, поэтому давайте без таких экспериментов…" – объясняет дизайнер.

Слишком короткая одежда

Эксперт советует оставить в шкафу короткие юбки, шорты и платья выше колена. Вместо этого выберите более элегантный и сдержанный образ.

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