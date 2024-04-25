Испортят любой образ: украинская стилистка назвала 5 вещей, от которых немедленно нужно избавиться

Украинская стилистка Инна Гриненко показала 5 вещей, которые нужно срочно убрать из своего гардероба. Среди них оказались неудачные фасоны, антитренды и неуместные материалы.

"Если такие есть, то просто пообещайте мне, чтобы вы от них избавитесь", – сказала эксперт в своем видео в Instagram. Эта одежда может испортить любой образ, который не спасут даже брендовые элементы гардероба.

Джинсовая рубашка

Речь идет о рубашке из легкого денима, которая "будет тянуть весь ваш лук вниз". "Рубашка должна быть достаточно плотная и классно держать форму", – объясняет стилистка.

Спортивный костюм

Если вы хотите, чтобы ваш спортивный аутфит выглядел современно, запомните одно простое правило: элементы костюма должны сидеть на фигуре свободно. "Не считая тех, которые изначально были придуманы обтягивающими, например, леггинсы или майка", – добавила Гриненко.

Короткие штаны

Неудачная длина брюк может зрительно укоротить ваши ноги. "Конечно, такую длину можно компенсировать другими приемами, но это образ более стильным это не сделает. Выбирайте длину чуть выше лодыжки", – рекомендует автор ролика.

Обтягивающие жакеты

Стилистка отмечает, что подобные модели будут выглядеть старомодно и перенесут вас в "далекое прошлое",

Тонкие белые футболки

"Они должны хорошо держать форму и не просвечиваться", – говорит эксперт. Тонкую модель не стоит надевать даже в качестве нижнего слоя, ведь они удешевляют образ.

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