8 признаков того, что вашей подруге нравится ваш мужчина

Психотерапевт и консультант по отношениям Луизи Аткинсон назвала признаки того, что ваш мужчина может нравиться вашей лучшей подруге. Также она поделилась советами о том, что следует делать, если вы подозреваете наличие такой симпатии.

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Лучшая подруга – это человек, знающий о вашей жизни практически все. Но иногда случается и так, что именно самый она может стать причиной ссор, измены, развода. Как пишет MailOnline, если вы начали замечать признаки того, что ваш мужчина нравится подруге, стоит обратить внимание на восемь моментов в ее поведении.

Она становится на его сторону

Вы заметили, что она его защищает, когда вы ей жалуетесь, автоматически становясь на его сторону? Уверяет вас в том, ваш мужчина чуть ли не идеален, даже если вы рассказываете что-то противоположное? Это уже один из колокольчиков, который может свидетельствовать о том, что ее верность пошатнулась.

Она очень хорошо одета

Когда вы встречаетесь вместе на непринужденной вечеринке, а подруга появляется в полной "боевой" форме – губы, ногти, декольте и все такое – считайте это очень подозрительным. Этот шаг гораздо страшнее, если он еще и знает, что вы не чувствуете себя уверенным и довольным своим видом и внешностью.

Она говорит о сексе

Будьте внимательны к шутливым сексуальным шуткам и двойному содержанию. Эти шутки могут быть желанием произвести впечатление и заинтриговать вашего мужчину – особенно если вы рассказывали ей, что ваши сексуальные отношения с мужчиной немного остыли.

Она дает плохие советы

Если ваша подруга, которая раньше обычно поддерживала вас, начинает давать сомнительные советы (например, предлагает игнорировать какие-либо его просьбы или решать семейные вопросы без его ведома), это может означать, что она подливает масла в огонь вашего супружеского очага, чтобы облегчить себе путь.

Она унижает вас

Возможно, это наиболее токсичный признак. Когда подруга унижает вас в его компании. Да, это может выглядеть как шутка, но не стоит исключать возможность, что это делается для того. Чтобы выставить вас немного глупо. Если она рассказывает истории, которые вы рассказали ей по секрету (например, жаловались на его мать или его не нравящиеся привычки), возможно, она пытается выставить себя перед ним в лучшем свете.

Она заботится о его благополучии

Остерегайтесь подруги, которая предлагает взяться за вашего мужа как проект, особенно после какого-то кризиса. Кризис – будь то чувство ненужности, печали, растерянности или потери – может быстро привести к отношениям с кем-то другим, а не с вами.

"Одна моя клиентка рассказала мне, что была очень благодарна, когда ее лучшая подруга предложила поощрить ее мужа начать бегать, когда он пытался похудеть. Они сблизились во время пробежек и, в конце концов, муж ушел от жены к ее подруге", – рассказала пример из своей практики эксперт.

Она делает вид, что ненавидит его

Обратите внимание на резкие перепады в поведении подруги. В один момент она неприязненно относится к вашему супругу, возможно, унижает его, а уже в следующий – засыпает его комплиментами, когда он рядом. Это токсично, если она подталкивает его к плохому поведению, особенно если это ставит вас в неприглядное положение "зануды".

Она отражает язык его тела

Смеяться над его банальными шутками, касаться его бицепсов или подходить к нему ближе приемлемого – все это может быть достаточно безобидным примером социального флирта, но вам нужно быть внимательным, чтобы заметить более зловещие движения в его сторону. Ведь бессознательное отражение его языка тела есть связь на подсознательном уровне.

Что же делать, если вы подозреваете свою подругу?

Для начала нужно понимать или вы не преувеличиваете. То есть, обратите внимание на то, как она общается с другими мужчинами, возможно, вы зря волнуетесь? Кроме того, иногда открытие того, что ваш мужчина нравится вашей подруге, может стать положительным толчком для ваших отношений, которое поможет переосмыслить и улучшить семейную жизнь.

Обратите внимание, если вы чувствуете себя неуверенно. Ваши страхи могут быть безосновательными, но стоит выяснить, почему вы испытываете беспокойство. Вы ревнуете ее? Если вы дорожите своей дружбой, важно попытаться найти выход из ситуации. Возможно, ее увлечение временное, а ваш супруг и не планировал обращать внимание на его флирт.

Однако если их связь приводит к нежелательному поведению, об этом стоит поговорить. Иногда, унос чего-то почти подсознательного наружу может быть все, что нужно, чтобы остановить этот процесс.

Лучше всего использовать мягкий подход – рассказать историю о ком-то, кто оказался в подобной ситуации, и посмотреть, как она отреагирует. Если это не сработает, старайтесь не винить. Скажите что-то вроде: "У меня такое чувство, что ты впала на моего мужа". Также будьте честны со своим мужем. Поговорите с ним, опишите признаки, которые вы заметили, попросив его с уважением отнестись к вашим опасениям.

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