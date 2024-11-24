Ученые объяснили, почему влиятельные люди часто изменяют: Билл Клинтон, Крис Дженнер и Билл Гейтс крутили романы на стороне не просто так

Ученые из Университета Райхмана (Израиль) выяснили, что люди, которые чувствуют себя сильнее, менее зависимы от других. Они имеют лучшую самооценку и уверены, что нравятся другим.

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Новое исследование показало, что шансы на измену "значительно выше" среди более влиятельных людей. И это касается не только таких политиков, как Билл Клинтон, руководителей, как Билл Гейтс, и знаменитостей, как Крис Дженнер, но и всех людей, почувствовавших вкус власти, пишет MailOnline.

Исследователи провели четыре эксперимента с участниками, которые находились в моногамных гетеросексуальных отношениях не менее четырех месяцев. В первом и втором экспериментах участников попросили описать либо момент, когда они чувствовали себя сильным в связи со своим нынешним партнером, либо типичный день в их отношениях. После этого они либо писали сексуальные фантазии о ком-то, кроме своего партнера, либо просматривали фотографии незнакомых людей и решали, с кем из них, если таковые есть, они заведут роман.

В третьем эксперименте участники описали динамику власти в их романтических отношениях. Затем они выполнили задачу с привлекательным человеком (инсайдер исследования), прежде чем оценить свое сексуальное желание к нему.

Наконец, в четвертом эксперименте, ежедневно в течение трех недель, оба партнера в отношениях сообщали о своей воспринятой силе в отношениях, своей воспринятой ценности как партнере, а также о любой сексуальной активности – включая сексуальные фантазии, флирт или секс – с кем-то другим, кроме своего партнера.

Результаты показали, что во всех четырех экспериментах чувство власти в значительной степени предполагало интерес человека к другим партнерам. Это включало в себя сексуальные фантазии, желания и взаимодействия в реальной жизни.

"Те, кто имеет более высокое чувство власти, могут почувствовать мотивацию пренебрегать своей преданностью отношениям и действовать в соответствии с желанием кратковременных интриг или потенциально других новых партнеров, если появится такая возможность", – комментирует результаты профессор Гарри Рейс, профессор психологии по Рочестерскому университета и соавтор исследования.

Также результаты исследования показали, что участники, которые говорили, что чувствуют себя сильнее в своих отношениях, обычно оценивали себя выше, чем своего партнера. По мнению исследователей, это может оказаться разрушительным.

"Когда люди чувствуют себя могущественными и верят, что у них больше вариантов отношений, чем у их нынешнего партнера, они могут быть более склонны обращать внимание на другие потенциально многообещающие альтернативы", – добавил профессор Рейс.

Ранее ученые уже проводили исследования, чтобы понять, как власть влияет на человека и его поведение. Согласно результатам было обнаружено, что власти могут заставить людей чувствовать себя более уверенными и ловкими, а также увеличить вероятность того, что они будут действовать импульсивно. Однако до сих пор было мало исследований о том, как власть влияет на вероятность предательства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что искусственный интеллект показал, как выглядят лица "типичных предателей".

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