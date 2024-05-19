5 вещей, которые никогда не наденет богатая женщина: они выдают безвкусицу и имеют дешевый вид

Богатство не гарантирует хороший вкус, но оно дает возможность одеваться качественно и элегантно, поэтому довольно редко на статусных людях можно заметить некачественную одежду или нестильные образы. В основном женщины обращаются к элитным брендам, которые помогают подобрать лучшие наряды, однако не так уж трудно самостоятельно подобрать идеальный аутфит без потери безумных средств, но выглядеть потрясающе.

Чтобы заставить всех вокруг оборачиваться и удивляться роскошным образам, достаточно не совершать 5 ошибок, которые собрал OBOZ.UA. Существуют определенные вещи, которые часто можно встретить в шкафу многих красавиц, но они уже давно неактуальны и могут даже удешевить самый дорогой образ.

Вещи с логотипом, который бросается в глаза

Одежда с огромным логотипом бренда популярна, в первую очередь, среди инфлюэнсеров, пытающихся привлечь к себе внимание. Но замечали ли вы часто похожее на членах британской королевской семьи и голливудских звезд, таких как Пэрис Гилтон, Кайли Дженнер или Билли Айлиш? Очень редко. Но, несмотря на это, их аутфиты выглядят потрясающе.

Строгие классические костюмы

Часто в фильмах можно увидеть, что деловые костюмы являются базой для богатых леди, однако если обратить внимание на реальность, все происходит несколько иначе. Красавицы не отказываются от делового стиля, но стараются сделать его невесомым и комфортным для себя, благодаря чему тренд на удобство все еще набирает свои обороты. Возможно, из-за такой тенденции все больше людей отказывается от глажки и без необходимости не проходят теплым паром свою одежду.

Кислотные цвета

Никто не запрещает носить яркую одежду для привлечения внимания, но следует быть осторожным, когда его становится многовато, а оттенки варьируются от тона баблгам до неонового зеленого. В частности, качество ткани многое значит, ведь в кислотных цветах можно легко заметить дешевую вещь. Поэтому, чтобы замаскировать дешевизну образа, лучше выбирать благородные оттенки, которые еще считают базовыми для стиля old money: изумрудный, багровый, шоколадный.

Короткая мини-юбка

Мини-юбки все еще в тренде, потому не стоит сразу от них отказываться. Но когда дело касается обнаженности любой части тела, лучше отдавать предпочтение разрезам, деталям в сеточку и сложным силуэтам.

Шуба из натурального меха

В советское время натуральный мех считался чем-то изысканным и означал богатство. Впрочем, мир меняется и люди стали отдавать предпочтение экоматериалам, чтобы уберечь жизнь животных, а настоящая норка или другой мех уже не имеет такого статуса, как раньше.

Ранее OBOZ.UA писал, какие фасоны платьев уже стали неактуальными в этом году. В список даже попала вечная классика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!