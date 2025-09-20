5 стильных цветов маникюра на осень: подойдут каждой

Осень 2025 года предлагает модницам широкий выбор трендовых оттенков маникюра. В этом сезоне акцент делается как на классических цветах, так и на ярких идеях нейл-арта.

Универсальные оттенки позволяют сочетать их с любым стилем и настроением, делая руки выразительными и ухоженными. Если сомневаетесь, какой цвет выбрать — эта подборка поможет найти идеальный вариант.

Молочно-белый

Молочный оттенок остается главным фаворитом в мире маникюра. Его полупрозрачная текстура создает нежный и элегантный эффект, который подходит для любого случая. Этот цвет считается универсальным, ведь он не выходит из моды и прекрасно сочетается как с минималистичным, так и с более ярким стилем.

Черная вишня

Бордовый или оттенок "черная вишня" — классика осеннего маникюра. Насыщенный глянцевый цвет выглядит роскошно и добавляет образу изысканности. Особенно стильно он смотрится на коротких ногтях, но также подходит и для педикюра в холодный сезон.

Горошек

Маникюр в горошек остается актуальным и осенью, меняя лишь палитру оттенков. Вместо черно-белой классики в этот раз в тренде коричнево-белые сочетания или нейтральные основы с акцентами в виде контрастных горошин. Это игривый, но в то же время стильный вариант для тех, кто любит экспериментировать с дизайном.

Нейл-арт

Осень 2025 года сохраняет популярность комбинированного нейл-арта. Сочетание нескольких оттенков и техник позволяет создавать уникальные дизайны — от французского маникюра в новом исполнении до сочетания "черепаховых" оттенков и хрома. Главное — соблюдать гармонию цветов, чтобы маникюр выглядел завершенным.

Коричневый

Коричневый цвет в этом сезоне становится настоящей альтернативой черному. От теплых каштановых до глубоких шоколадных оттенков — он подходит всем и добавляет образу утонченности. Это один из самых практичных цветов осени, ведь коричневый маникюр гармонично сочетается как с деловым стилем, так и с повседневными луками.

