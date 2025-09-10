Не 'голые ногти': в тренды залетел новый осенний маникюр

Этим летом среди модниц царил тренд на "голые ногти", однако с приходом осени ему на смену пришел новый фаворит. Селена Гомес недавно презентовала стильный "поджаренный" маникюр, созданный ее постоянным мастером Томом Бачиком.

Именно этот вариант стал настоящим вдохновением для поклонников красоты. Новинка уже активно распространяется в соцсетях и приобретает статус главного осеннего тренда. В модном мире его называют идеальным компромиссом между летней легкостью и теплом холодного сезона.

"Поджаренные" ногти Селены Гомес

Новый дизайн сочетает в себе натуральные оттенки с осенними нотками — от персиковых до карамельно-апельсиновых тонов. По словам Бачика, к цветовой гамме добавляются золотистые переливы и зеркальный хром, что создает эффект мягкого сияния. Такой маникюр отлично подходит для сочетания с макияжем в бронзовых оттенках, подчеркивая губы и глаза.

В отличие от тренда "голые ногти", который основывался на прозрачных или бежевых лаках, новинка имеет больше глубины и выразительности. Если раньше маникюр напоминал "макияж без макияжа" и был популярен на фестивалях и летом, то теперь акцент сместился на теплые и уютные цвета.

"Поджаренный" маникюр уже называют must-have сезона, ведь он легко сочетается с вязаными свитерами, кожаными вещами и другими элементами осеннего гардероба. При этом лаки остаются доступными по цене, что позволяет каждому повторить звездный образ. Сдержанный блеск и теплый оттенок делают этот маникюр классикой, которую точно стоит попробовать этой осенью.

