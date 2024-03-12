Неброская элегантность: 5 самых стильных образов княгини Монако Шарлен

Княгиня Монако Шарлен, жена князя Альбера II, известна своим эклектическим чувством моды. То есть сочетает в одном образе, казалось бы, несовместимые элементы, но это всегда выглядит эффектно. Например, грубые ботфорты рифмует с классическим молочным кейпом, а кожаные леггинсы – с клетчатым топом и oversize-пиджаком.

Еще Шарлен, в отличие от других титулованных лиц, не перегружает луки массивными украшениями и драгоценными камнями. Ей больше по душе цветовые акценты и интересный крой! Итак, предлагаем посмотреть в материале OBOZ.UA на наиболее удачные, по нашему мнению, образы княгини.

1. Нежно-голубой комбинезон

В мае 2022 года Шарлен прибыла на "Формулу-1", чемпионат мира по автогонкам. Тогда она была одета в пудрово-голубой комбинезон из двойного шерстяного крепа, который сшил на заказ бренд Terrence Bray. А завершила образ бриллиантовыми серьгами Repossi и лакированными туфлями от D&G Alta Moda. Прекрасный выбор! Ведь наряд Шарлен освежил цвет ее лица и гармонично дополнил фирменную прическу – стрижку пикси, окрашенную в платиновый блонд.

2. Белое макси-платье

В феврале 2018 года князь Монако Альбер II и его супруга Шарлен посетили церемонию вручения наград Laureus World Sports Awards. На княгини было изысканное макси-платье на одно плечо от Stella McCartney, серебряные туфли и бриллиантовые серьги-люстры.

На что следует обратить внимание? На асимметричный верх наряда, которым Шарлен деликатно скорректировала спортивную фигуру. Напомним, что она до свадьбы с Альбером была профессиональной пловчихой, из-за чего ее плечи стали широкими.

3. Молочный кейп и черные леггинсы

В декабре 2015 года княгиня и ее избранник прибыли в Монако, в штаб-квартиру Красного Креста, на рождественскую церемонию. На это событие Шарлен надела молочный кейп от Akris (разновидность пальто, что одновременно похоже на пончо и на мантию), черные леггинсы и кожаные ботфорты. Свой образ дополнила минималистическими серьгами с жемчугом. Как и в других образах Шарлен, здесь есть интересная деталь – воротник-стойка. Он визуально сделал шею изящной и смоделировал плечи, чем выгодно подчеркнул высокий статус своей обладательницы.

4. Комбинезон из костюмной ткани

В сентябре 2018 года Шарлен посетила показ Giorgio Armani, который проходил на Миланской неделе моды. Тогда княгиня явно вдохновилась стилем денди. Она надела льняной комбинезон графитового цвета и светлое двубортное пальто, которые стилизовала ремнем и мюлями с имитацией змеиной кожи. Эта многослойность сбалансировала силуэт, благодаря чему замаскировала широкий верх.

5. Туника и штаны

В мае 2019 года княгиня Шарлен побывала на автогонках "Формула-1", и продемонстрировала свое умение рифмовать контрастные по настроению цвета. На ней была черная асимметричная туника от Akris Mock Neck, розовые шелковые брюки прямого кроя и черные туфли-лодочки. Этот лук органично выглядел с нюдовым макияжем и короткими, слегка завитыми волосами жены Альбера.

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