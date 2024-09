'Наряд колонизатора', желтое платье в Японии и не только: самые скандальные образы первых леди. Фото

Первые леди всегда находятся в центре внимания. С одной стороны, это дает им право через свои образы посылать миру определенные месседжи. Так, как это делает супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская: она дополняет свои платья и костюмы "красноречивыми" брошами. С другой стороны, первые леди частенько попадают в публичные скандалы: кому-то их образы кажутся слишком откровенными, кому-то – оскорбительными, а кому-то – слишком прогрессивными.

Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку нарядов жен глав государств, которые вызвали общественный резонанс. Иногда это действительно были модные промахи, а иногда – предубежденная критика.

1. Жаклин Кеннеди

В июле 1960 года будущая первая леди США Жаклин Кеннеди вместе со своим мужем, американским политиком Джоном Кеннеди (позже – 35-й президент США), прогулялась вдоль пирса в яхт-клубе в Hyannis Port (штат Массачусетс (США)). На ней был яркий оранжевый свитер с хомутом и розовые брюки-капри.

Вскоре после этого писательница и редактор Марта Вайнман в The New York Times назвала яркий наряд первой леди "чем-то, что, может, имеет огромное политическое значение". И добавила: "Этой осенью вопрос стиля супруги президента может стать большой проблемой: может, это слишком много шика, или слишком мало... Вполне может иметь влияние на голоса (избирательные. – Ред.)". Очевидно, представительница прессы намекала на то, что Жаклин Кеннеди выбрала яркие вещи, чтобы, незадолго до президентских выборов, быть в центре внимания – и успешно занять кресло первой леди.

2. Бетти Форд

19 января 1977 года в Вашингтоне супруга 38-го президента США Джеральда Форда, первая леди Бетти Форд, одета в костюм с брюками, станцевала на столе в кабинете министров в западном крыле Белого дома. Так она поступила в свой последний полный рабочий день перед присягой нового президента США Джимми Картера. Что подтолкнуло ее к этому и к чему здесь ее наряд?

Бетти была ярой поклонницей женского освободительного движения 1970-х годов. Автор снимка с танцем, фотограф Дэвид Хьюм Кеннерли, прокомментировал изданию Smithsonian тихий бунт первой леди. По его словам, "очень немногие женщины сидели за этим столом". "Бьюсь об заклад, на тот момент их можно было пересчитать на пальцах одной руки, и, зная, как она поддерживает поправку об равных правах... Она поддержала это. Она танцевала чечетку посреди мужского бастиона. Она штурмовала стены серым костюмом", – добавил Дэвид.

Отметим, что, по данным Национальной библиотеки первых леди, ношение штанов в общественных местах (вне отпуска и спортивных активностей) на тот момент считалось неприемлемым для жен президентов. Это – легендарное фото: первый раз, когда миссис Форд сфотографировалась не в платье, а в костюме с брюками.

3. Елена Зеленская

В 2019 году 6-й президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито. Для особенного события первая леди выбрала платье нежно-лимонного цвета от украинского бренда Frolov. Тогда неосведомленных пользователей соцсетей возмутил этот образ – мол, по древней традиции этот цвет могут носить исключительно члены императорской семьи. Действительно, это правило действовало в VIII веке, во времена существования "правового государства". Сегодня же оно не имеет юридического статуса.

После шквала критики экс-редактор журнала Elle Роман Тимофеев на YouTube-шоу "Викупай троха нє" объяснил контекст: "Скандал был настолько мощный, что даже представители дипломатических учреждений должны были комментировать это. Они говорили, что только один желтый оттенок является официальным цветом семьи императора в Японии (гардениевый или желто-рыжий. – Ред.), и что эта древняя традиция уже не действует". Он добавил, что на второй день пребывания в Японии Елена Зеленская надела нежно-голубое платье – и "стало понятно, в чем идея: два образа – это флаг Украины".

4. Мелания Трамп

Жена 45-го президента США Дональда Трампа, первая леди Мелания Трамп, неоднократно эпатировала публику своими образами. Так, в 2017 году супруги прибыли в Корпус-Кристи (штат Техас), чтобы поддержать пострадавших от самого мощного за последние 13 лет урагана четвертой категории ("Гарви"). Тогда, по данным Associated Press, погибли не менее 44 человек... Первая леди возмутила общественность тем, что стилизовала свой лук кепкой с нескромной надписью FLOTUS (First Lady of the United States, что переводится как "первая леди Соединенных Штатов"). Как будто кто-то забыл, какой у нее статус.

Пользователи соцсети Х (ранее – Twitter) не прошли мимо этого модного конфуза. "Теперь Мелания Трамп задумчиво носит шляпу с надписью FLOTUS, чтобы мы знали, кто она", – написал ведущий Channel 4 News Кришнан Гуру-Мурти. А колумнист Рекс Хупке решил пошутить по этой теме, добавив фейковое фото с тем, как выглядит обратная сторона кепки первой леди (с надписью my life is a living hell please help (с англ. – "Моя жизнь – сплошной ад. Пожалуйста, помогите")). "Удивлен, что никто другой не заметил заднюю часть шляпы FLOTUS Мелании", – говорилось в публикации.

Еще два громких скандала произошли в 2018 году. Первый – в июне. Мелания Трамп съездила в Мэриленд (США) к детям-иммигрантам в куртке Zara с огромной надписью "I really don't care, do you?" (с англ. – "Мне действительно безразлично. А вам?"). Соответствующее фото быстро разлетелось в соцсетях, и люди раскритиковали сомнительный наряд. "Давайте выясним одно: во время этой поездки Мелания Трамп неслучайно надела пиджак за 30 долларов, который она случайно имела рядом со всей своей очень дорогой дизайнерской одеждой. Это было намеренно", – поделился мыслями активист с ником Deniz S.

Позже в интервью ABC News первая леди признала, что слова на ее одежде имели конкретный месседж: "Это было для людей и для левых представителей медиа, которые меня критикуют. Я хочу показать им, что мне все равно. Вы можете критиковать все, что хотите. Но это не остановит меня делать то, что я чувствую".

В октябре 2018 года миссис Трамп в Найроби (Кения) посетила детский приют и национальный заповедник. На ней были белоснежная рубашка, узкие штаны, сапоги, а еще – пробковый шлем (символ колониального рабства, который в XIX веке в Африке и на Ближнем Востоке носили европейские исследователи и имперские администраторы).

Такие неосведомленность и безразличие к колониальной истории Африки возмутила пользователей соцсетей. В частности, бизнес-вумен и активистка из Найроби Полин Муало написала в социальной сети Х: "Тот пробковый шлем, который вы носили, использовался колонизаторами в темные дни. Нам, африканцам, это не нравится. Кто вам посоветовал?".

5. Брижит Макрон

Жену 25-го президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон часто упрекают из-за ее пристрастия к мини. К примеру, в 2017 году первая леди, которой на тот момент было 65 лет, на саммите Организации Североатлантического договора и в Королевском музее Центральной Африки появилась в коротком платье черного цвета от Louis Vuitton. Тогда медиа раскритиковали ее образ, назвав его слишком дерзким, на что миссис Макрон ответила: "Если верить тому, что я слышу, женщины моего возраста очень счастливы, что я так одеваюсь. Не знаю почему, но эта привычка носить мини производит впечатление свободной женщины".

6. Королева Летиция

Королева Испании Летиция, как и Брижит Макрон, тоже любит носить мини. И если для первой леди Франции такие модные эксперименты иногда допустимы, то Ее Величество нарушает королевский протокол. По данным Royalista, "королева Летиция достаточно консервативна в выборе одежды, однако время от времени надевает короткие платья – слишком короткие, если спросить некоторых королевских последователей". Один из ее скандальных образов – в 2015 году в Мадриде, на журналистской премии "Луис Каранделл". Тогда жена короля Испании Филиппа VI посетила дворец Сената в мини-платье прямого кроя и в кардигане. Смелое решение.

7. Королева Камилла

В апреле 2024 года королева Великобритании Камилла, вторая жена Чарльза III, короля Соединенного Королевства, в Букингемском дворце приняла четырех представителей из благотворительной организации SafeLives, занимающейся борьбой с домашним насилием. Ее Величество надела скромное черное платье и рубашку с леопардовым принтом от Fiona Clare. Пользователи соцсетей были озадачены, увидев образ королевы: одни сравнили его со школьной формой, другие – назвали "слишком мрачным" и посоветовали "изменить стиль на более современный".

