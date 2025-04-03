Таможенные тарифы Трампа это не об экономике и не о торговом дефиците и большом внутреннем долге. Это подготовка к войне.

Видео дня

Напомню, что торговый дефицит США существует много десятков лет, а Государственный долг США последний раз равнялся нулю где-то в 1830-х годах, 200 лет назад.

Смысл высоких тарифов состоит в том, чтобы другие страны ввели такие же тарифы. Звучит безумно, но факт. Тарифные войны Трампа приведут к тому, что американские компании лишатся экспортных рынков и, чтобы компенсировать потери, начнут бороться за внутренний рынок США, вытесняя экспорт.

Учитывая, что высокие тарифы ограничивают международную торговлю и становится невыгодной, производство вернется в Соединенные Штаты.

Возвратить производство в США и является главной целью руководства США. Потому что, когда ты воюешь, ты не можешь полагаться на торговых партнеров, тебе нужно производство в своей стране, чтобы ни от кого не зависеть и быть сильным.

Отличный пример здесь – Украина. У нас не было достаточно своего производства до начала большого вторжения, поэтому практически все – от касок и бронежилетов, аптечек и турникетов до гаубиц, дронов и самолетов нам пришлось просить по всему миру.

И сейчас, когда нас склоняют к капитуляции на условиях путина у Украины, действительно мало козырей, чтобы отстоять свои интересы, потому что украинская промышленность не вывозит войну.

Америка не хочет оказаться в ситуации Украины, потому пытается вернуть производство в США. Не знаю, получится ли это сделать таким способом, как придумал Трамп, но главный поинт здесь не экономика, а война.

Мир идет к Третьей мировой и стратегически это в наших интересах. Ибо пока против варварской половины мира воюем мы одни. Было бы хорошо разделить эту ношу с другими государствами.

Подпишитесь на Serhii Marchenko

#