Желтое платье в Японии, черный костюм в Ватикане и другие образы Елены Зеленской, которые попали в модный скандал. Фото

Стиль первой леди Украины Елены Зеленской – это баланс на грани классики и современности. Элегантный, со сдержанными кроем и цветовой гаммой. Каждый ее образ стилисты и эксперты по этикету продумывают до мелочей! Почему? Во-первых, через них первая леди общается с миром. Например, благодаря "красноречивым" брошам в виде карты Украины, голубки, петушка из Бородянки и т.д. Во-вторых, она должна соблюдать протокольные требования, чтобы не попасть в модный конфуз.

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Мы же в материале OBOZ.UA подготовили подборку образов Елены Зеленской, которые чаще всего критиковали в сети. Узнайте, почему их нельзя считать "промахами". Объясняем контексты.

1. Кеды вместо туфель-лодочек

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская с рабочим визитом посетили Париж. Тогда Instagram-подписчики раскритиковали супругу гаранта за то, что она в Версальский дворец обула кеды. "Знатоков" возмутило, как можно на официальную встречу явиться не в классических туфлях-лодочках. Правда в том, что в Версаль нельзя заходить в обуви на каблуках. Иначе можно повредить паркет. Кроме того, кеды под костюм – привычная практика для европейских женщин-политиков, которые предпочитают комфорт.

Елена Зеленская ответила критикам в интервью украинскому изданию: "Кроссовки Veja стали нашим реверансом французской стороне – и она его заметила, это было очень приятно. Veja – демократический бренд, основанный на экологичности и сознательном потреблении. Я считаю, что поступила правильно, выбрав его". И добавила, что обуть кроссовки в Версальский дворец ей рекомендовал официальный Париж.

2. Желтое платье – моветон?

В 2019 году во время поездки Зеленских в Японию на посвящение императора государства первая леди была одета в платье нежно-лимонного цвета от украинского бренда Frolov. Тогда на ее страницах в Facebook и Instagram пользователи написали, будто из-за желтого платья отношения Украины с Японией будут ухудшаться, и напомнили, что по древней традиции этот цвет могут носить исключительно члены императорской семьи... Относительно последнего есть нюанс: это правило действовало в VIII веке, во времена существования системы рицуре, тогда как сегодня оно не имеет юридического статуса.

После шквала критики первая леди Украины решила передать платье в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner. Позже экс-редактор журнала о моде Elle Роман Тимофеев на YouTube-шоу "Викупай троха нє" поделился интересным фактом: "Скандал был настолько мощный, что даже представители дипломатических учреждений должны были комментировать это. Они говорили, что только один желтый оттенок является официальным цветом семьи императора в Японии (гардениевый или желто-рыжий. – Ред.), и что эта древняя традиция уже не действует". И добавил, что на второй день пребывания в Японии Елена Зеленская выбрала платье в нежно-голубом цвете: "Стало понятно, в чем идея. Два образа вместе – это флаг Украины".

3. Строгий "мужской" костюм

В 2019 году во время визита в Японию Елена Зеленская посетила младшую школу Когай. Тогда она была одета в черный строгий костюм прямого кроя, который дополнила ярким шарфом, черной сумочкой-клатчем с золотыми цепочками и туфлями-лодочками. Немало пользователей Instagram высоко оценили образ первой леди, хотя и нашлись те, кому он не пришелся по вкусу. Главная причина возмущения последних – почему Елена Зеленская выбрала грубый оверсайз, который якобы "с мужа сняла", а не "более женственный" фасон или, например, элегантное платье.

Отметим, что жену гаранта нередко критикуют за то, что она предпочитает строгие костюмы. Это решение прокомментировала персональный стилист первой леди и основательница бренда Gunia Project Наталья Каменская: "Платья – это классно, но, мне кажется, сейчас костюм лучше передает состояние украинской женщины. Это как символ того, что мы собраны, сильны и всегда готовы. А брючный костюм мужского кроя тем более придает уверенности... Это послание миру: Украина борется".

4. Черный наряд в Ватикане

Один из самых скандальных образов первой леди – во время встречи с Папой Римским в Ватикане в 2020 году. Пользователи Instagram писали негативные комментарии из-за того, что она надела все черное: "надо срочно менять стилиста"; "у вас умер хомяк?"; "пришли как на похоронную процессию" и так далее.

Действительно ли это был модный промах со стороны стилистов первой леди? По словам экс-редактора журнала о моде Elle Романа Тимофеева, все женщины, встречающиеся с Папой Римским, должны быть в темном цвете: "Согласно истории Ватикана, они носят траур по потере светской власти Пап Римских. Когда-то Папа Римский был не только главой церкви, а на уровне королей... В белом Папу Римского могут посещать женщины, если они либо королевы католических стран, либо жены королей католических стран, либо вдовы королей католических стран".

5. Вышиванка, которую сравнили с русским сарафаном

В 2020 году в День вышиванки украинская компания-производитель вышиванок ETNODIM выложила на своей официальной странице фото, на котором Владимир и Елена Зеленские позируют в фирменной продукции. Снимок вызвал шквал негативных комментариев пользователей Facebook. Дело в том, что на первой леди была рубашка, которая украинцам напомнила российский сарафан: "самоубийцы, в день вышиванки выставить российский сарафан"; "реально кокошника не хватает"; "рукава от украинской вышиванки у саратовского сарафана позаимствовали" и тому подобное.

Представители бренда в комментариях под публикацией объяснили, что крой рубашки Елены Зеленской не был вдохновлен российским сарафаном: "Вы можете перейти по ссылке в конце поста и подробнее рассмотреть вышиванку. Она отнюдь не напоминает сарафан". Еще на сайте указано, что вышиванка Meduza Night является частью современной коллекции "Я – з кіно". "Наша обыденность постепенно превращается в кинематографическую картину жизни. Стиль молодежи напоминает героев французского кино или актеров смелых артхаусных фильмов. Поэтому каждая модель в новой коллекции представляет новый жанр фильма", – отметили авторы проекта.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие трансформации произошли в стиле, прическе, взгляде и характере Елены Зеленской, начиная с 24 февраля 2022 года.

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