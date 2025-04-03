Приближается важная дата для президента Дональда Трампа – 100 дней, как он вторично стал Президентом Соединенных Штатов.

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Учитывая некоторые особенности его характера, можно с высокой вероятностью прогнозировать, что он может прибегнуть к гораздо более радикальным шагам относительно обещанного перемирия в украинско-российской войне. Он хочет выглядеть в глазах своих избирателей победителем и все будет делать, чтобы обещанный мир наступил.

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Нещодавно Дональд Трамп заявив в інтерв'ю NBC, що "дуже злий" і "розлютований" "із-за слів російського лідера Володимира Путіна про можливість віддати Україну під зовнішнє управління" перш ніж укласти мирну угоду. Трамп пригрозив ввести нові мита на російську нафту, якщо угода по Україні зірветься і лідер США буде вважати , що це "вина Росії".

Через затягування переговорів щодо України набирають вплив радники Трампа, агресивно налаштовані проти Росії, припустив у розмові з The Wall Street Journal (WSJ) президент аналітичного центру Saratoga Foundation у Вашингтоні Глен Ховард.

На його думку, також росте "особиста досада" Трампа на Кремль. В якості прикладу експерт привів нещодавній пост американського президента в Truth Social, де згадувалась "російська агресія" в контексті інтересів США в Гренландії. Ховард назвав це незвичайним випадом зі сторони Трампа на адресу Москви.Після своїх слів про Путіна він пом’якшив риторику, висловивши думку, що президент Росії "не відступить від своїх обіцянок", а також зауважив, що обидва лідери "завжди добре ладили". При цьому Трамп повторив, що його розчарували висловлювання Путіна про нелегітимність президента України Володимира Зеленського.

"Він вважає Зеленського, що він не заслуговує його довіри, але він повинен укласти з ним угоду - подобається [Зеленський] йому чи ні. ", — сказав американський лідер.

Чи дійсно запровадження нових мит на російську нафту, може спричинити катастрофічні наслідки на росію і на її здатність продовжувати війну. Можемо згадати, як приклад ефективності санкцій, коли у 2023 році Мінфін США прийняв рішення про те, що вони можуть ввести санкції проти китайських банків, і впродовж двох-трьох місяців торгівля була практично паралізована.

Потім все налагодилось, тому що нові методи знайшлись, і, власне, санкції, якими погрожували, не ввели. Натомість, навіть повідомлення про можливе запровадження санкцій за короткий час фактично паралізувало торгівлю, що є підтвердженням ефективності санкцій. Але, якщо дійсно країни, що торгуються з Росією нафтою, отримують на всю свою продукцію серйозні проблеми в Сполучених Штатах, у вигляді додаткових мит, то це буде мати дуже негативні наслідки, наприклад для Індії.

Якщо через нові санкції США зможуть ввести практично повну торгову блокаду росії це може призвести до катастрофічних наслідків для економіки росії.

Можливості запровадження нових санкцій і їх наслідки проти росії, обмірковує Марк Тіссен колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша в матеріалі в The Washington Post "Путін зволікає, а Трамп злиться. Настав час "максимального тиску". Автор зазначає, що Президент Дональд Трамп заявив, що "розлючений" на президента Росії Володимира Путіна за те, що він гальмує його зусилля з припинення війни в Україні. Його розчарування перекипіло після того, як у п’ятницю Путін зажадав усунення президента Володимира Зеленського та створення перехідного уряду в Україні, як умови миру.

"Я був дуже розлючений — розлючений", коли Путін "почав завойовувати довіру до Зеленського" і "почав говорити про нове лідерство" в Україні", — сказав Трамп Крістен Велкер з NBC. Він сказав, що "якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це сталося з вини Росії", він запровадить нищівні додаткові мита на продаж російської нафти. Відтепер "якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не можете вести бізнес у Сполучених Штатах", — сказав Трамп.

Трамп правий. Путін зволікає і, здається, не розуміє, що він не в змозі висувати вимоги. Росія неймовірно слабка, як економічно, так і військово, а це означає, що в цих переговорах Трамп тримає всі карти.

У 2022 році Путін планував війну, яка триватиме тижні, але тепер він опинився в затяжному конфлікті, який виснажує людський, військовий і фінансовий капітал росії. Це дає Трампу величезні важелі впливу. Якщо Путін відмовиться від його вимог щодо миру, Трамп може розгорнути кампанію максимального тиску на москву в стилі Ірану, яка спустошить росію.

Візьміть ситуацію на полі бою. Згідно з аналізом Інституту вивчення війни (ISW), у 2024 році російські війська зайняли територію площею 1609 квадратних миль. Це територія, еквівалентна приблизно 15 відсоткам Гаїті. Більшість захопленої території складалася з полів і невеликих поселень, жодне з яких не мало стратегічного значення.

Ціна поступового просування призвела до втрати понад 427 000 росіян, убитих або поранених у 2024 році. Це майже вдвічі більше втрат росіян за один місяць в Україні, ніж втрати Сполучених Штатів за два десятиліття бойових дій в Афганістані.

Навіть пропутінські російські аналітики визнають, що середній російський солдат зараз виживає менше місяця на передовій, перш ніж гине.

Можливо, путіна не хвилює втрата людей, але він також зазнає невиправданих втрат військової техніки. Україна знищила 12 000 російських танків і бойових броньованих машин і 13 000 артилерійських систем у 2024 році. Дійсно, запаси броні у Путіна настільки низькі, що він був змушений звернутися до танків і бронетехніки радянських часів, деякі датуються 1950-ми роками. Він навіть повертає на озброєння старі радянські танки, які використовували як реквізит для фільмів Мосфільм, найбільша кіностудія росії.

Російська оборонно-промислова база не встигає за нинішніми темпами втрат. За словами військового аналітика ISW Джорджа Барроса, Росія втрачає близько 350 танкових і артилерійських стволів щомісяця, але може виготовити лише 20 замін. За нинішніх темпів вибуття, як повідомляє Wall Street Journal, у Росії закінчаться танки наступного року. Щоб зберегти свої запаси броні, які скорочуються, Путін звернувся до того, що українці називають "м’ясними нападами" — кидаючи хвилю за хвилею російських солдатів на українські позиції, дозволяючи їх розстрілювати, поки в українців не закінчаться боєприпаси, і їм доведеться відступити. Чому Путін робить такі величезні стратегічні жертви людьми та технікою заради таких незначних тактичних здобутків? "Тому що він хоче створити враження, що карта погіршується для українців, що Росія рухається вперед", — каже мені Баррос.

Але реальність така, що Росія не має військ чи обладнання для досягнення військових цілей Путіна в Україні. Економічна позиція Путіна навіть слабша, ніж його позиція на полі бою. Витрати Росії на війну (які, за оцінками, становлять 41 відсоток усіх державних витрат у 2025 році) призвели до двозначної інфляції, стрімкого зростання процентних ставок і катастрофічної нестачі робочої сили. Минулого року масло подорожчало на 30 відсотків, і тепер росіяни крадуть масло для перепродажу на чорному ринку.

Російський бізнес відчуває труднощі з працевлаштуванням через відплив кваліфікованих працівників, які тікають з країни, і масову кількість загиблих російських чоловіків віком від 20 до 50 років в Україні. Дефіцит російського бюджету зріс у 14 разів у січні, і Путін був змушений витратити 24 відсотки ліквідних резервів готівки в російському суверенному фонді багатства. Якщо поточні темпи витрат на війну збережуться, ліквідні активи Росії будуть повністю вичерпані до 2030 року.

Єдине, що утримує російську економіку від колапсу, це різке зростання доходів від експорту нафти та газу, подарунок Путіну від президента Джо Байдена. У 2024 році російський енергетичний дохід зріс більш ніж на 26 відсотків до 108 мільярдів доларів, що зробило енергетичний сектор єдиним найважливішим джерелом грошових коштів для Кремля — майже половину доходів, які складають федеральний бюджет Росії. Якби Трамп запровадив успішну кампанію максимального тиску на Росію в стилі Ірану, він міг би поставити її на коліна.

Слабкість Байдена залишила величезну лазівку в санкціях США, яка дозволила продавати російську нафту і газ на світовому ринку, дозволяючи продовжувати енергетичні операції з російськими банками, які потрапили під санкції. Трамп міг перекрити економічну рятувальну лінію Путіна, використовуючи ті самі інструменти, які він успішно використовував проти Ірану під час свого першого терміну, що різко скоротило продажі іранської нафти з приблизно 1,9 мільйона барелів на день у 2017 році до приблизно 400 000 у 2020 році, завдавши шкоди економіці Ірану та змусивши Тегеран скоротити фінансування своїх терористичних ставлеників у всьому регіоні. Нещодавно Трамп оголосив про відновлення максимального тиску на Іран з метою скоротити продаж іранської нафти на 90 відсотків. Подібні спроби вивести російську нафту та газ із світового ринку можуть розтрощити російську економіку та позбавити Путіна коштів для продовження його агресії проти України.Трамп також міг би застосувати кампанію максимального тиску на полі бою. Під час кампанії Трамп обіцяв збільшити потік американської зброї в Україну, якщо Путін не погодиться припинити бойові дії. "Я б сказав Путіну: якщо ви не укладете угоду, ми дамо [українцям] багато. Ми дамо їм більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо нам доведеться", - сказав він Марії Бартіромо з Fox News. Ну, зараз Україна погодилася на безумовне припинення вогню, а Росія відмовляється. Путін сильно прорахувався. Якщо Трамп вирішить, що російський лідер є перешкодою для миру, і вдарить молотком економічними санкціями та посиленням військової підтримки для Києва, Росія постраждає у світі. Тому що реальність така, що Путін економічно та військово слабкий і не має шляху до перемоги. Не він тримає карти, а Трамп. І він готується їх грати, завершує автор.

Як щойно стало відомо президент Дональд Трамп свій перший міжнародний візит здійснить до Саудівської Аравії у травні. Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу у вівторок, 1 квітня. Деталі поїздки, у тому числі й конкретна дата, ще узгоджуються та будуть оголошені пізніше.

Раніше ЗМІ писали, що під час першої закордонної поїздки Трамп планує відвідати Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Перший візит Дональда Трампа до Саудівської Аравія може бути символічним, якщо згадати, що завдяки тому, що на прохання США у 1985 році Саудівська Аравія значно збільшила видобуток нафти, у зв’язку з чим різко впала ціна на нафту, що явилось головною причиною розпаду і ліквідації СРСР 25 грудня 1991 року.