Трамп своими пошлинами пустил торпеду в борт американской и мировой экономике.

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Для США и всего мира это очень плохо, но для Украины может оказаться хорошо.

1. Когда по Америке больно ударит рецессия, у Трампа появится намного больше стимулов добиться реального мира в Европе, чем сейчас. Установление мира - лучшее и самое мощное лекарство от экономических проблем любого свойства.

2. Скачок инфляции в США, падение инвестиций и спад мирового ВВП неминуемо обрушат цены на нефть, что, как вы понимаете, плохие новости для РФ и хорошие - для Украины.

Так что для нас, парадоксальным образом, все неплохо.