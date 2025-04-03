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Блог | Почему пошлины Трампа могут быть на руку Украине
Трамп своими пошлинами пустил торпеду в борт американской и мировой экономике.
Для США и всего мира это очень плохо, но для Украины может оказаться хорошо.
1. Когда по Америке больно ударит рецессия, у Трампа появится намного больше стимулов добиться реального мира в Европе, чем сейчас. Установление мира - лучшее и самое мощное лекарство от экономических проблем любого свойства.
2. Скачок инфляции в США, падение инвестиций и спад мирового ВВП неминуемо обрушат цены на нефть, что, как вы понимаете, плохие новости для РФ и хорошие - для Украины.
Так что для нас, парадоксальным образом, все неплохо.
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