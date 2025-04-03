Cтала відома інформація, яка може безпосередньо впливати на закупівлі Міноборони. Мої джерела повідомляють, що син колишнього "регіонала" Степан Нефьодов сьогодні контролює закупівлі боєприпасів в Державному операторі тилу.

Видео дня

Через пандемію та війну всі мабуть забули про те, що на початку 2015 року під час кривавих подій на Майдані з країни втік Янукович та частина "регіоналів". Інша частина депутатів від "Партії регіонів", які голосували за диктаторські закони, були опорою режиму Януковича "перевзулися", залишившись на різних посадах у владі. Один із таких "регіоналів" - Олександр Нефьодов. Ще при Януковичі він був головою Запорізької ради та радником президента, а з 2014 року - посол України в Киргизькій республіці.

Син Олександра Нефьодова Степан працював у департаменті боєприпасів Державного оператора тилу. І хоча зараз він звільнився, але, як повідомляють мої джерела, продовжує контролювати процеси в ДОТ. Фактично син "регіонала" сьогодні контролює закупівлі боєприпасів.

Для розуміння масштабів проблеми наведу цифру – 280 млрд грн. Саме таку суму склав бюджет оборонних закупівель (Державного оператора тилу та Агенції оборонних закупівель) у 2024 році.