Официально. Шевченко с позором проиграл выборы в исполком УЕФА. Названы последствия для Украины

На 49-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сербском Белграде прошли выборы в исполком организации. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выдвигал свою кандидатуру, но в итоге занял лишь 4-е место из 5 претендентов.

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Кандидатуру нашего соотечественника поддержали лишь 15 европейских стран-ассоциаций, 39 проголосовали против.

На двухлетний срок были избраны испанец Абал Рафаэль Лузан и представитель Израиля Моше Зуарес. Кроме того, на четырехлетний срок избрали или переизбрали членов из Италии, Хорватии, Финляндии, Армении, Нидерландов, Эстонии и Германии.

Для Украины такой результат будет означать, что в следующие два года она не будет иметь права голоса в исполкоме УЕФА.

Как сообщал OBOZ.UA, президент ФИФА Джанни Инфантино во время своего выступления на конгрессе выразил надежду на то, что вскоре российские команды будут возвращены в соревнования. По словам функционера, это будет означать, что "все решено" в вопросе войны в Украине.

Отметим, что накануне конгресса УЕФА в России выдвинули требование возвращения на 8-е место в таблице коэффициентов. Кроме того, СМИ выяснили, будет ли подниматься вопрос возвращения РФ на встрече в Белграде.

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