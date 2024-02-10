Имеют скрытый смысл: 7 самых оригинальных брошей Елены Зеленской. Фото

С начала полномасштабной войны первая леди Украины Елена Зеленская стала дополнять свои костюмы "красноречивыми" брошами. Как правило, это – винтажные украшения или приобретенные у отечественных производителей. Все они – не просто часть образов, а маленькие месседжи миру.

Так, в коллекции супруги президента Украины Владимира Зеленского есть брошь из обломка вражеской российской ракеты, которую оккупанты направили на Харьков. А еще – украшение в форме кувшина-петушка (именно этот предмет уцелел после обстрелов одного из зданий в пгт Бородянка). Детальнее о значении этих и других брошей Елены Зеленской читайте в материале OBOZ.UA.

1. Винтажная брошь YSL

8 марта 2023 года первая леди Украины прибыла в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) на форум Forbes 30/50. Там она приняла участие в панельной дискуссии на тему женского лидерства, и получила премию "Факел свободы". Для торжества Елена Зеленская выбрала элегантный черно-белый костюм, который дополнила золотой винтажной брошью в виде пшеничного снопа от Yves Saint Laurent. Что символизирует это украшение в контексте образа первой леди? Плодородие украинской земли и жизнеутверждающую силу.

2. "Карта Украины"

Это – золотая брошь от украинского бренда GASANOVA, создана в виде карты Украины со всеми ее временно оккупированными территориями. Первая леди любит носить это украшение, ведь появлялась в ней на встрече с сообществом "Бізнес без бар'єрів", на Третьем Саммите первых леди и джентльменов, на международной конференции "Об'єднані заради справедливості" и не только.

Брошь имеет "красноречивую" деталь – сияющий страз на месте Донецка. Дизайнер Эльвира Гасанова поделилась в Instagram фотографией своего творенья, и написала: "Простой символ, самый важный в жизни каждого украинца. Украина с камнем в сердце, в моем родном городе – Донецке! Донецк – это Украина".

3. "Полынь, Евшан-Зелье"

Брошь от украинского бренда Ruslan Baginskiy – одна из фаворитов жены Владимира Зеленского. Ведь Елена выбирала ее для приема по случаю коронации Чарльза ІІІ, для визита в Елисейский президентский дворец и другие масштабные события. О чем "говорит" украшение "Полынь, Евшан-Зелье"? Дизайнер Руслан Багинский трактует это так: "В украинской художественной литературе слово "евшан" стало синонимом притяжения и любви к родной земле, к своим корням. По интерпретациям старой легенды, ароматный запах полыни возвращает людей на тропу, что обязательно приведет домой".

4. "Незабудька"

В июне 2022 года первая леди на интервью изданию "РБК-Україна" надела костюм приглушенного голубого цвета и серебряное украшение с семью нежными цветами. Аксессуар с названием "Незабудька" (да, именно с "ь") изготовил харьковский ювелир Станислав Дрокин из обломка вражеской российской ракеты, которую оккупанты направили на Харьков. "Она хранит память о событиях каждого дня войны России против Украины: память о мужестве защитников, уничтоженном россиянами культурном, историческом, научном наследии и об унесенных жизнях", – подписал автор публикацию с фото своего произведения искусства. И добавил, что брошь является "символом возрождения жизни на обломках трагедии".

5. "Петушок"

В августе 2023 года Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в Данию, и встретилась с кронпринцессой Мэри. Для этого визита первая леди выбрала серебряную из позолотой брошь "Петушок" от всемирно известного украинского бренда GUNIA Project.

Украшение выполнено в форме кувшина-петушка. И это не просто так! Оно является напоминанием об истории, случившейся в начале полномасштабной войны. Так, в апреле 2022 года мир облетела фотография разрушенной россиянами многоэтажки в пгт Бородянка (Киевская область). От нее осталась только стена и кухонная полка, на которой продолжал невозмутимо стоять кувшин в форме петушка. Это сделало его символом несокрушимости украинского народа. Теперь мощный месседж передает и украшение первой леди.

6. KVITKA

1 февраля 2024 года Елена Зеленская выступила в Латвии на конференции "Війна Росії проти дітей". Для важного события она выбрала строгий костюм в глубоких черных тонах и брошь от украинского ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry. Название украшения – KVITKA. Она была создана по мотивам творчества известного украинского художника Георгия Нарбута. "Мы символически обращаемся к историческому наследию Украины, к нашей связи с землей, находим новые смыслы в старинных вещах. Вдыхаем опыт поколений, добавляем что-то новое, собственное. Мы становимся продолжением наших корней, которые дают нам силу и возможность быть теми, кем мы есть", – говорит основательница бренда Guzema Fine Jewelry Валерия Гузема.

7. "Голубка"

В конце 2023 года первая леди посетила заседание Межведомственного координационного совета по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья. Тогда она свой костюм нежно-коричневого цвета стилизовала брошью "Голубка" от Gunia Project, которую дизайнеры создали, вдохновляясь украшениями каравая.

Следовательно, изделие в виде птицы имеет несколько ключевых смыслов. Для украинцев это – дань древним традициям (т.е. форма аксессуара напоминает голубя на традиционном свадебном каравае). А для всего мира – глобальный призыв к прекращению войны в Украине.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как изменилась первая леди Елена Зеленская с 24 февраля 2022 года.

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