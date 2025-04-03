Ненависть Трампа до американського істеблішменту, державної машини, культури є реакційною і свідчить про зраду ним цінностей США, які сотнями років формувала і відстоювала нація. Виграш вашингтонського картяра знищить ідею і суть Америки. Трамп руйнує союзи партнерства, які забезпечували стабільність і приносить хаос. Оголосивши поєдинок з Китаєм, він відштовхнув партнерів і союзників і залишився один на один.

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Європа Трампу не вірить,а колишні партнери в Азії вступають в співпрацю з Китаєм. Президент Трамп оголосив підготовку до ударів по Ірану, не помітивши, що він не досяг бажаного результату ударами США по єменських хуситах. Америка заглиблюється в "культурну революцію" зразка Мао, а Китай пропонує большевицьку стабільність. Перебіг подій не означає, що Китай переможе. Що про це та інші складові пише економічний оглядач FT Мартін Вольф?