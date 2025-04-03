УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС
Роман Бессмертный
Роман Бессмертный
Украинский политик

Блог | Дональд Трамп – американский Мао Цзэдун

Дональд Трамп – американский Мао Цзэдун

Ненависть Трампа до американського істеблішменту, державної машини, культури є реакційною і свідчить про зраду ним цінностей США, які сотнями років формувала і відстоювала нація. Виграш вашингтонського картяра знищить ідею і суть Америки. Трамп руйнує союзи партнерства, які забезпечували стабільність і приносить хаос. Оголосивши поєдинок з Китаєм, він відштовхнув партнерів і союзників і залишився один на один. 

Видео дня

Європа Трампу не вірить,а колишні партнери в Азії вступають в співпрацю з Китаєм. Президент Трамп оголосив підготовку до ударів по Ірану, не помітивши, що він не досяг бажаного результату ударами США по єменських хуситах. Америка заглиблюється в "культурну революцію" зразка Мао, а Китай пропонує большевицьку стабільність. Перебіг подій не означає, що Китай переможе. Що про це та інші складові пише економічний оглядач FT Мартін Вольф?

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...