Кое-что есть в вашем шкафу: 11 антитрендовых вещей, которые прекрасно дополнят осенний гардероб.

Безусловно, интересно открывать новые микротренды и терпеливо ждать свежих образов от любимых дизайнеров в начале каждого сезона. Однако не обязательно строить гардероб из тенденций, которые исчезают так же быстро, как и появились. В вашем гардеробе должны быть современные вещи, которые вы будете любить и носить долгие годы. Этот баланс является залогом идеальных образов.

Наравне с трендами стоит рассмотреть классические осенние модные вещи. Редакторы издания Who What Wear объединились, чтобы создать лучшую осеннюю капсулу, и пришли к выводу, какие 11 вещей обязательно должны попасть в список.

Эти элементы гардероба практически гарантируют, что каждое сочетание, которое вы будете носить в течение следующих шести месяцев, будет стильным и вневременным. Скорее всего, вы найдете некоторые из этих вещей в своем шкафу, так что вам не придется создавать капсулу с нуля.

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Тренч

Тренчи – идеальная осенняя верхняя одежда, поскольку она обеспечивает нужную защиту от дождя, не создавая жары во время непостоянной осенней погоды. Кроме того, он выглядит шикарно, что вне времени.

Вязаное платье

Трикотаж и осень естественно идут рука об руку. Самый стильный способ носить вязаные вещи, особенно в начале сезона – в виде платья. Носите ее с парой сапог до колена и кожаной сумкой-клатчем, чтобы выглядеть изящно.

Прямые джинсы

Широкие джинсы свободного кроя все еще остаются в тренде осени, но если вы ищете деним, который никогда не выйдет из моды, редакторы WWW советуют приобрести пару прямых джинсов в классическом винтажном стиле.

Рубашка в клетку

В последние несколько сезонов фланелевые рубашки были оценены модниками, и теперь они являются лучшим выбором для осени. Клетка идеально сочетается как с джинсами прямого кроя, так и с юбкой.

Практичные сапоги до колена

Массивные ботинки на спортивной подошве можно считать модными. Любые грубые ботинки являются важным и практичным предметом осеннего гардероба, в который стоит инвестировать.

Кардиган с V-образным вырезом

Кардиганы являются важной частью многослойного образа для холодных месяцев. Пока температура все еще достаточно теплая, одевайте кардиганы с V-образным вырезом без ничего снизу в качестве крутой альтернативы рубашке.

Кожаная юбка миди

Осень – идеальное время, чтобы начать повторно интегрировать тяжелые текстуры, такие как искусственная и настоящая кожа в свой гардероб. Брюки всегда хорошая идея, но альтернативой им станут юбки миди.

Шерстяной блейзер

Когда все еще слишком тепло для полноценного зимнего пальто, шерстяной, плотный блейзер является хорошим решением. Ткань согреет вас, когда на дворе будет стоять холодный воздух, но укороченная длина не даст вашим осенним нарядам выглядеть слишком зимним.

Лоферы

К вашим осенним нарядам подойдут любые лоферы. Но если вам нужен более интересный вариант, обратите внимание на лоферы с платформой.

Широкие штаны с защипами

2023 год, несомненно, год штанов, и дизайнеры решили привнести в свои осенние коллекции фасоны широкого кроя. Не бойтесь экспериментировать с выбором цвета, потому что элегантный силуэт будет выглядеть стильно и со вкусом.

Гольф

Следует иметь в распоряжении один или два свитера с горловиной. Носите их отдельно, а когда станет холоднее, одевайте под кардиганы и вязаные жилеты.

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