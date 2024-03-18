10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч

Нет ничего изощреннее французского маникюра. Эта широко популярная тенденция нейл-арта возродилась за последние несколько лет благодаря эстетике тихой роскоши и своей универсальности, ведь френч подходит к любому гардеробу.

К тому же такой мани может стать великолепной базой для экспериментов, пишет Who What Wear. С приходом весны мы стремимся добавить в жизнь больше ярких цветов, так почему бы не начать с маникюра?

Сделать это помогут пастельные оттенки, если вы предпочитаете нейтральный дизайн. Такой френч идеально подойдет для весны и украсит ваши ногти, но при этом будет выглядеть невероятно шикарно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 7 модных идей маникюра для тех, кто любит нейл-арт: кошачий глаз, французский крокодил и бантики.

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