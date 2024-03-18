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10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
243
10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч

Нет ничего изощреннее французского маникюра. Эта широко популярная тенденция нейл-арта возродилась за последние несколько лет благодаря эстетике тихой роскоши и своей универсальности, ведь френч подходит к любому гардеробу.

К тому же такой мани может стать великолепной базой для экспериментов, пишет Who What Wear. С приходом весны мы стремимся добавить в жизнь больше ярких цветов, так почему бы не начать с маникюра?

Сделать это помогут пастельные оттенки, если вы предпочитаете нейтральный дизайн. Такой френч идеально подойдет для весны и украсит ваши ногти, но при этом будет выглядеть невероятно шикарно.

10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч
10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч
10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч
10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч
10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч
10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч
10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч
10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч
10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч
10 оригинальных идей французского маникюра для женщин, которым надоел классический френч

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 7 модных идей маникюра для тех, кто любит нейл-арт: кошачий глаз, французский крокодил и бантики.

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