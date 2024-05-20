10 модных тенденций вы увидите летом по всей Европе. Фото
Европейские модники, особенно проживающие в теплых странах, действительно знают, как одеваться летом. Их образы символизируют непринужденность, которую иногда трудно повторить. Трудно, но возможно!
Встречая солнечный сезон, стильные европейцы выбирают свежие силуэты, яркие цвета и легкие ткани. Издание Who What Wear собрало подборку маст-хевов европейских тенденций летней моды 2024 года.
Сетчатые платья
Легкие изделия являются важным атрибутом в жару, а прозрачные платья из тонкого трикотажа станут идеальной альтернативой платьям-комбинациям.
Бусы с массивной подвеской
В тренде массивные бусы с сердечками, цветами или абстрактными формами, придающие образу стиля 2000-х годов.
Жилеты
Жилеты сейчас на пике популярности. Вы можете надеть брюки, шорты или юбку, ведь к этому тренду подходит что угодно.
Мюли 90-х
Мюли в ретро-стиле снова в моде этим летом. Обратите внимание на милые детали, такие как хрустальные цветы и сердечки.
Леопардовый принт
От Рима до Парижа, если есть одна тенденция принтов, воспринимаемая всеми в континентальной Европе, это леопардовый принт.
Топы бандо
Простой топ-бандо поразительно вернулся этим летом и является идеальным сочетанием к джинсовым юбкам, шортам или джинсам.
Красивые шарфы
Шарфы на лето? Это новаторство. Носите шелковый шарф в прическе, привяжите к ремешку сумки, оформите, как топ или просто завяжите на шею.
Розы
Розы были на всех подиумах лета 2023, а теперь цветочные мотивы появляются на одежде от Лондона до Афин. Используйте брошь или ожерелье, чтобы вдохнуть новую жизнь в свой гардероб.
Шорты-боксеры
Джинсовые шорты всегда будут оставаться маст-хевом для теплой погоды, но те, кто путешествует по Европе этим летом, предпочитают хлопковые боксеры. Выберите синюю пару, чтобы она сочеталась со всем, с чем бы вы носили джинсовые шорты. Вы также не прогадаете с классическим белым или черным.
Красный цвет
Хотя часть мира сейчас влюблена в розовый цвет, некоторые модники предпочитают яркие тоны. В этом оттенке красного перца есть что-то европейское.
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