10 модных тенденций вы увидите летом по всей Европе. Фото

Европейские модники, особенно проживающие в теплых странах, действительно знают, как одеваться летом. Их образы символизируют непринужденность, которую иногда трудно повторить. Трудно, но возможно!

Встречая солнечный сезон, стильные европейцы выбирают свежие силуэты, яркие цвета и легкие ткани. Издание Who What Wear собрало подборку маст-хевов европейских тенденций летней моды 2024 года.

Сетчатые платья

Легкие изделия являются важным атрибутом в жару, а прозрачные платья из тонкого трикотажа станут идеальной альтернативой платьям-комбинациям.

Бусы с массивной подвеской

В тренде массивные бусы с сердечками, цветами или абстрактными формами, придающие образу стиля 2000-х годов.

Жилеты

Жилеты сейчас на пике популярности. Вы можете надеть брюки, шорты или юбку, ведь к этому тренду подходит что угодно.

Мюли 90-х

Мюли в ретро-стиле снова в моде этим летом. Обратите внимание на милые детали, такие как хрустальные цветы и сердечки.

Леопардовый принт

От Рима до Парижа, если есть одна тенденция принтов, воспринимаемая всеми в континентальной Европе, это леопардовый принт.

Топы бандо

Простой топ-бандо поразительно вернулся этим летом и является идеальным сочетанием к джинсовым юбкам, шортам или джинсам.

Красивые шарфы

Шарфы на лето? Это новаторство. Носите шелковый шарф в прическе, привяжите к ремешку сумки, оформите, как топ или просто завяжите на шею.

Розы

Розы были на всех подиумах лета 2023, а теперь цветочные мотивы появляются на одежде от Лондона до Афин. Используйте брошь или ожерелье, чтобы вдохнуть новую жизнь в свой гардероб.

Шорты-боксеры

Джинсовые шорты всегда будут оставаться маст-хевом для теплой погоды, но те, кто путешествует по Европе этим летом, предпочитают хлопковые боксеры. Выберите синюю пару, чтобы она сочеталась со всем, с чем бы вы носили джинсовые шорты. Вы также не прогадаете с классическим белым или черным.

Красный цвет

Хотя часть мира сейчас влюблена в розовый цвет, некоторые модники предпочитают яркие тоны. В этом оттенке красного перца есть что-то европейское.

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