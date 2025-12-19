Еще один Шерлок: вышел трейлер сериала Гая Ричи

Британский режиссер Гай Ричи снова возвращается к теме Шерлока Холмса. Пока фанаты кинофрашизы с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу надеются на выход третьего фильма, Ричи успел создать сериал "Молодой Шерлок" для платформы Prime Video.

Все восемь эпизодов приключенческой драмы дебютируют на стриминге 4 марта. Тем временем вышел трейлер будущего сериала.

Согласно официальному описанию, сериал рассказывает об "истории происхождения любимого детектива сэра Артура Конан Дойла во взрывной переосмысленной версии ранних дней этого иконического персонаж". Авторы шоу обещают, что Холмс предстанет в нем откровенным и без прикрас. По сюжету, герой окажется втянутым в дело об убийстве, которое угрожает его свободе. И это первое детективное дело раскроет глобальный заговор, который навсегда изменит жизнь Шерлока. События будут разворачиваться в 1870-х годов в Оксфорде и во время приключений за рубежом, сериал покажет ранние выходки свободолюбивого молодого человека, который еще не стал самым известным жителем Бейкер-стрит.

Главная роль в проекте досталась Хиро Файнсу Тиффину. Другие участники каста включают Донала Финна ("Круг времени"), Зин Цзенга ("Проблема трех тел"), Джозефа Файнса ("Служанка"), Наташу МакЭлхон ("Гало"), Макса Айронса ("Кондор") и Колина Ферта ("Король говорит").

Ричи режиссирует первые два эпизода и исполняет обязанности исполнительного продюсера. Сериал был создан для телевидения Мэтью Паркхиллом, который также исполняет обязанности шоураннера и исполнительного продюсера вместе с Дханой Риверой Гилберт, Марком Рестегини, Саймоном Максвеллом, Иваном Аткинсоном, Саймоном Келтоном, Колином Уилсоном и соисполнительными продюсерами Гарриет Крилеман и Стивом Томпсоном.

