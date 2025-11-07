Вышел второй сезон хитового сериала 'Макстон Холл': что нужно знать

Стриминговый сервис Prime Video объявил о премьере второго сезона сериала "Макстон Холл", одного из самых успешных европейских проектов последних лет. Новые эпизоды продолжают экранизацию романов Моны Кастен и выходят на платформе с 7 ноября.

Видео дня

В основе сюжета – история студентов элитной школы Макстон Холл, где личные амбиции, социальные границы и чувства переплетаются в современной драме о любви и выборе. Детали рассказало издание Deadline.

Как и первый сезон, второй имеет шесть эпизодов: первые три выходят одновременно, а остальные – каждую среду до 28 ноября.

Второй сезон начинается с продолжения истории Руби (Гарриет Гербиг-Маттен) и Джеймса (Дэмиана Хардунга) – двух студентов престижной школы, которых объединила неожиданная любовь, но разделили социальные контрасты и семейные тайны.

После страстной ночи в Оксфорде жизнь Руби кажется идеальной – ее цель в пределах досягаемости, а чувства к Джеймсу сильнее, чем когда-либо. Но внезапная трагедия в семье парня все меняет.

"Те, кто взлетают высоко, падают ниже всех", – главный лейтмотив нового сезона.

Руби стремится вернуться к привычной жизни, где ее никто не знал, а мир Махтон Hall казался далеким. Но забыть Джеймса оказывается невозможно – особенно когда он делает все, чтобы снова завоевать ее доверие.

Актерский состав

Кроме главных звезд – Гарриет Гербиг-Маттен и Демиана Хардунга, – в сериале снялись: Зоня Вайссер (Лидия), Бен Фелипе (Сирил), Федя ван Хют (Мортимер), Руна Грайнер (Эмбер), Юстус Риснер (Алистер), Андреа Гуо (Лин), Фредерик Балонье (Киран) и Эли Рикарди (Элейн).

Новый сезон снял режиссер Мартин Шрайер, а среди исполнительных продюсеров – Маркус Бруннеманн и Джейлан Йылдырым, которая также является главным сценаристом проекта. Вместе с ней над сценарием работали Юлиана Лима Дене и Марлен Мельхиор.

"Макстон Холл" основан на популярной серии романов Моны Кастен. Первый сезон базировался на книге "Save Me". Второй – на продолжении "Save You".

Третья часть трилогии, "Save Us", станет основой для уже подтвержденного третьего сезона, который находится в производстве. Таким образом, история Руби и Джеймса получит логическое завершение в формате полной экранизации литературного цикла.

Ранее OBOZ.UA публиковал топ-10 триллеров с напряженными сюжетами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.