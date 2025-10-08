Вышел полный трейлер 4 сезона 'Ведьмака' с новым главным актером. Видео

Фэнтезийный сериал "Ведьмак" продолжает держать фанатов в напряжении, Netflix уже выпустил полный официальный трейлер четвертого сезона. В этом трейлере впервые полноценно показан Лиам Хемсворт в роли Геральта из Ривии, который заменил Генри Кавилла после третьего сезона.

Видео дня

Новый сезон обещает еще больше приключений, битв с монстрами и драматических поворотов на Континенте. Премьера запланирована на 30 октября 2025 года на платформе Netflix.

Трейлер уже доступен для просмотра, и он демонстрирует, как Геральт собирает союзников для поиска Цири.

В четвертом сезоне Геральт формирует отряд искателей приключений, чтобы выследить свою ученицу Цири (Фрея Аллан), которая исчезла после событий третьего сезона. К команде присоединяются знакомые любимцы зрителей:

Йеннифер из Венгерберга (Аня Чалотра),

бард Лютик (Джои Бейти),

новичок Регис в исполнении Лоуренса Фишберна.

Вместе они противостоят темным силам злого колдуна Вильгефорца (Махеш Джаду).

В трейлере присутствуют интенсивные боевые сцены. Зловещий голос за кадром провоцирует: "Ведьмак находится в состоянии изменений. Ты становишься чем-то новым. Как ты переродишься?". Эти слова могут быть метафорой перехода от Генри Кавилла, который играл Геральта в первых трех сезонах и покинул проект в октябре 2022 года, к Хемсворту.

Актер поведет сериал через предпоследний четвертый сезон и финальный пятый. Хемсворт в трейлере выглядит убедительно в образе Белого Волка, с акцентом на его физическую форму и харизму в бою.

Сюжет четвертого сезона развивается после хаотичных событий третьего: Геральт, Йеннифер и Цири разделены войной и врагами. Их пути расходятся, но они находят неожиданных союзников, готовых присоединиться к путешествиям. Если они примут эти "найденные семьи", то получат шанс на воссоединение. Сезон обещает обострение конфликтов и глубокое развитие персонажей.

OBOZ.UA предлагает узнать, что создатели "Ведьмака" решили одну из серий 4 сезона сделать мюзиклом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.