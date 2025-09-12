В четвертом сезоне 'Ведьмака' покажут серию-мюзикл: что известно

Стриминг Netflix еще не объявил дату выхода четвертого сезона сериала "Ведьмак", а блогеры, которые следят за проектом, уже успели узнать, что в нем будет один специальный эпизод. И он будет довольно нетипичным для современного телешоу в жанре фэнтези.

Как выяснил блог Redanian Intelligence, в новой части шоу зрители увидят небольшой мюзикл, в центре которого будет бард Лютик, которого играет Джои Бети. В основу ляжет эпизод из книги Анджея Сапковского "Крещение огнем", посвященный рыбной похлебке. В нем Геральт, Лютик, Мильва, Кагыр и Регис вместе берутся за приготовление блюда и между ними завязывается общение, которое сближает персонажей.

Сообщается, что в сериале эта часть появится в середине 4 сезона. Она будет несколько длиннее, по сравнению с книгой. Каждый участник беседы будет рассказывать свою историю с помощью флэшбеков. И вот часть, посвященная Лютику и станет большим музыкальным номером.

Петь в этом фрагменте будет не только сам бард, но и остальные его герои. Зрителей также ждут танцы и другие присущие мюзиклам элементы. Вероятно, этот эпизод раскроет причину, почему у Лютика не сложились отношения с цидарийским трубадуром Вальдо Марксом. По книге тот презирает странствующего барда и называет его "бесталанным стихоплетом".

Ранее появлялась информация, что в 4 сезоне "Ведьмака" зрители увидят флешбеки с молодыми Кагыром и Мильвой (Аарон Зицман и Лиен Хо соответственно). Похоже, они тоже станут частью эпизода о рыбной похлебке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что четвертый сезон сериала "Ведьмак" должен выйти на Netflix еще до конца этого года. Как известно, в нем произойдет смена главного актера. Геральта из Ривии вместо Генри Кавилла теперь будет играть Лиам Хемсворт.

