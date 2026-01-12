Какие фильмы и мультики Disney выпустит в 2026 году: список и трейлеры

На то, чтобы оправиться от последствий пандемии, у мировой киноиндустрии ушло несколько лет. И, уже можно точно говорить, что первой окончательно оправилась студия Disney – в 2025 году ей удалось пересечь отметку в 6 миллиардов долларов суммарных мировых кассовых сборов своих проектов.

Видео дня

Аналитики предполагают, что 2026 год станет для "мышиного дома" еще более успешным. Студия и ее мощные подразделения – от Marvel и Pixar до Lucasfilm и 20th Century – подготовили действительно насыщенную программу. Издание Business Insider рассказывает о 13 премьерах, которые готовит зрителям Disney в этом году.

Помогите – 30 января

Если вы ищете фильм, который не базируется на уже существующих франшизах, то этот премьера именно для вас. Это первый оригинальный проект режиссера Сэма Рэйми со времен ленты "Затяни меня в ад" 2009 года. В центре сюжета этого триллера о выживании оказались коллеги по работе, роли которых исполнили Рэйчел Мак-Адамс и Дилан О'Брайен. Они единственные уцелели после авиакатастрофы и теперь пытаются выжить на необитаемом острове.

Психо-киллер – 20 февраля

Эта картина имеет все шансы стать первым хоррор-хитом 2026 года. Сюжет разворачивается вокруг женщины-полицейской, которая ведет охоту на серийного убийцу, известного как "Сатанинский мясник". Он лишил жизни ее мужа и теперь героиня крайне решительно настроена восстановить справедливость.

Прыгуны – 6 марта

Студия Pixar готовит нечто необычное после неутешительных результатов релиза "Элио" в 2025 году. В центре истории анимационной полнометражки девочка по имени Мейбл, которая очень любит животных. Она переносит свое сознание в робота-бобра, чтобы под этим прикрытием исследовать животный мир.

Игра в прятки 2 – 27 марта

В сиквеле успешной хоррор-комедии 2019 года "Игра в прятки" Самара Уивинг возвращается к своей звездной роли Грейс де Ломас. Она – единственная, кто выжил в смертельной игре с поклонением дьяволу, которую устроил ее муж и его родственники. Теперь она и ее сестра (Кэтрин Ньютон) становятся целями в новой ужасной игре. В фильме также снялись Сара Мишель Геллар, Элайджа Вуд и легендарный режиссер Дэвид Кроненберг.

Дьявол носит Prada 2 – 1 мая

Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип возвращаются в безжалостный мир высокой моды. В сиквел оригинальной ленты 2006 года вернутся также Стэнли Туччи и Эмили Блант. Нас ждет еще больше закулисных тайн глянца в эпоху, когда печатную прессу заменяют ленты соцсетей.

Мандалорец и Грогу – 22 мая

Шоураннер "Мандалорца" Джон Фавро выступит режиссером полнометражной истории об охотнике за головами из вселенной "Звездных войн". К роли молчаливого воина с добрым сердцем вернется актер Педро Паскаль.

История игрушек 5 – 19 июня

Режиссер "В поисках Немо" Эндрю Стэнтон возглавил работу над следующей частью "Истории игрушек". В новой части анимационной франшизы ковбой Вуди, астронавт Базз и вся компания игрушек столкнутся со своим самым большим врагом – технологиями.

Ваяна – 10 июля

Дуэйн "Скала" Джонсон возвращается к роли Мауи в полнометражной игровой версии фильма. Ранее он озвучивал этого же персонажа в оригинальном анимационном проекте. Теперь же Disney выпускает ремейк ленты с живыми актерами.

Super Troopers 3 – 7 августа

Комедийная группа Broken Lizard в полном составе снова надевает форму полицейских штата Вермонт, чтобы принять участие в третьей части хитовой комедии 2001 года о непутевых патрульных. Звезда сериала "Наследники" Брайан Кокс вернется к роли их несносного командира.

Собачьи звезды – 28 августа

Следующая лента Ридли Скотта разворачивается в мире, который оправляется после сокрушительной эпидемии гриппа. Болезнь почти стерла человечество с лица земли и породила Жнецов – опасных бродячих мародеров, которые грабят все, что осталось. Джейкоб Элорди, Маргарет Кволли, Джош Бролин, Гай Пирс и Бенедикт Вонг играют персонажей, которые находятся в поисках лучшей жизни.

Во чреве кита – 16 октября

Фильм основан на книге Дэниела Крауса. Остин Абрамс играет дайвера, которого во время поисков останков отца в океане проглатывает огромный кит. У мужчины есть совсем немного времени, чтобы найти путь на волю.

Hexed – 25 ноября

Этот анимационный фильм рассказывает о подростке, который обнаруживает у себя магические способности. Это открытие заводит его и его мать в удивительное путешествие.

Мстители: Восхождение Доктора Дума – 18 декабря

Масштабный кроссовер от студии Marvel объединит в себе сразу несколько групп супергероев этой киновселенной. Роберт Дауни-младший вернется в образе злодея Доктора Дума. Но это не единственное громкое возвращение – мы также увидим Криса Эванса, который передал щит Капитана Америка герою Энтони Маки. Выходу "Судного дня" в мире будет предшествовать повторный кинотеатральный релиз "Мстителей: Финал" в сентябре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой сериал выпустят следующим авторы "Очень странных дел" братья Дафферы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.