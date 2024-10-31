В России заявили, что скандальный сериал 'Слово пацана' покажут в одной из стран Европы

Российские пропагандисты заявили, что скандальный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" покажут в Польше. Кроме того, создатели шоу стремятся продать его китайским дистрибьюторам.

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Гендиректор российской "Национальной Медиа Группы" Светлана Баланова утверждает, будто "Слово пацана" пользуется большим спросом в "недружественных странах". "В Польшу продали "Слово пацана". Для меня это было прям удивительно. "Слово пацана", надо сказать, пользуется вообще спросом. Во многих странах есть к нему интерес, в том числе и в Китае на самом деле. Посмотрим, пройдет ли он их цензурное ограничение", – говорит пропагандистка.

Напомним, сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова стал особенно популярен после своего выхода в 2023 году. Сюжет романтизирует времена СССР, в частности, переносит зрителей в 90-е, изображая деятельность банд, разбой и столкновения хулиганов со стражами порядка. События "Слова пацана" происходят в конце 1980-х годов в Казани. Главным героем стал 14-летний парень по имени Андрей, или "Пальто", присоединяющийся к одной из молодежных уличных группировок.

Российские подростки, особенно потрясенные увиденным, начали подражать персонажам сериала, устраивать уличные драки и переняли сериальный "жаргон". Популярность многосерийного фильма добралась и до Украины, в частности благодаря платформе TikTok. Таким образом, юные украинцы начали продвигать российский контент в массы, подпевать "хитам 90-х", вдохновляться "эстетикой СССР" и играть на руку пропагандистам, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

На интерес к "Слову пацана" среди граждан Украины даже отреагировали в Государственном агентстве по вопросам кино. В учреждении заявили, что распространение и демонстрация российского кинопродукта "однозначно расценивается как нарушение законодательства, за которое предусмотрена ответственность".

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