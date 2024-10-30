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Роберт Дауни-младший публично пригрозил Marvel и другим студиям, которые захотят "воскресить" его с помощью ИИ

Карина Вишнякова
Кино Oboz
2 минуты
1,0 т.
Роберт Дауни-младший публично пригрозил Marvel и другим студиям, которые захотят 'воскресить' его с помощью ИИ

Звезда "Мстителей" и "Железного человека", голливудский актер Роберт Дауни-младший пригрозил Marvel и другим киностудиям, пытающимся "возродить" его персонажа Тони Старка с помощью искусственного интеллекта. Как известно, фанаты были вынуждены попрощаться с супергероем после его смерти в "Мстителях: Финал".

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"Я намерен подать в суд на всех будущих руководителей", – отметил звезда в подкасте "On With Kara Swisher", обратившись к тем, кто стремится создать "цифровую копию" Дауни. Об этом сообщает Variety.

Роберт Дауни-младший публично пригрозил Marvel и другим студиям, которые захотят "воскресить" его с помощью ИИ

Хотя, добавил знаменитость, он сомневается, что именно Marvel решится на это: "Относительно MCU, я не волнуюсь, что они украдут образ моего персонажа. Там есть три-четыре человека, которые принимают все решения, и они бы никогда этого не сделали со мной или без меня".

Роберт Дауни-младший публично пригрозил Marvel и другим студиям, которые захотят "воскресить" его с помощью ИИ

Однако что касается других студий, Дауни пообещал не закрывать глаза на подобное. "Я не завидую тем, кто был чрезмерно отождествлен с приходом этой новой фазы информационной эры. Мнение о том, что она каким-то образом принадлежит им, потому что они имеют суперогромные стартапы, ошибочно, – сказал актер. – Проблема состоит в том, что эти лица считают, что они судьи в управлении этой технологией. Это меня отталкивает от общения с ними, они не честны".

Роберт Дауни-младший публично пригрозил Marvel и другим студиям, которые захотят "воскресить" его с помощью ИИ

Вероятно, знаменитость намекала на генерального директора OpenAI Сэма Олтмана. Роберт пригрозил, что "его юридическая фирма" не оставит дело даже после его смерти.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Железный человек вернется на экраны: Дауни-младший появится в "Мстителях", но в новой роли. Фанаты строят свои теории. Подробности – в нашем материале.

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