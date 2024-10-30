Роберт Дауни-младший публично пригрозил Marvel и другим студиям, которые захотят 'воскресить' его с помощью ИИ

Звезда "Мстителей" и "Железного человека", голливудский актер Роберт Дауни-младший пригрозил Marvel и другим киностудиям, пытающимся "возродить" его персонажа Тони Старка с помощью искусственного интеллекта. Как известно, фанаты были вынуждены попрощаться с супергероем после его смерти в "Мстителях: Финал".

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"Я намерен подать в суд на всех будущих руководителей", – отметил звезда в подкасте "On With Kara Swisher", обратившись к тем, кто стремится создать "цифровую копию" Дауни. Об этом сообщает Variety.

Хотя, добавил знаменитость, он сомневается, что именно Marvel решится на это: "Относительно MCU, я не волнуюсь, что они украдут образ моего персонажа. Там есть три-четыре человека, которые принимают все решения, и они бы никогда этого не сделали со мной или без меня".

Однако что касается других студий, Дауни пообещал не закрывать глаза на подобное. "Я не завидую тем, кто был чрезмерно отождествлен с приходом этой новой фазы информационной эры. Мнение о том, что она каким-то образом принадлежит им, потому что они имеют суперогромные стартапы, ошибочно, – сказал актер. – Проблема состоит в том, что эти лица считают, что они судьи в управлении этой технологией. Это меня отталкивает от общения с ними, они не честны".

Вероятно, знаменитость намекала на генерального директора OpenAI Сэма Олтмана. Роберт пригрозил, что "его юридическая фирма" не оставит дело даже после его смерти.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Железный человек вернется на экраны: Дауни-младший появится в "Мстителях", но в новой роли. Фанаты строят свои теории. Подробности – в нашем материале.

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