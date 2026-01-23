Такого на 'Оскаре' еще не было: почему стоит посмотреть фильм 'Грешники', который получил аж 16 номинаций и почти идеальные отзывы критиков

Сверхъестественный хоррор "Грешники", срежиссированный и написанный Райаном Куглером, ярко вошел в историю самой престижной кинопремии "Оскар", ведь стал первым проектом, который получил сразу 16 номинаций. Лента и ее создатели претендуют на почетные награды в категориях "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана" и высшую награду – "Лучший фильм".

Как отмечает The Guardian, по количеству номинаций "Грешники" обогнали легендарные проекты "Все о Еве" и "Титаник". Кроме того, кинокартина почти не получила негативных отзывов от критиков, а с момента премьеры собрала в мировом прокате 368 миллионов долларов. Почему стоит посмотреть этот фильм ужасов читайте в материале OBOZ.UA.

О чем фильм

События в ленте "Грешники" разворачиваются в 1930-х годах в штате Миссисипи. Молодой блюз-гитарист Сэмми Мур принял решение сбежать от своего отца-проводника, чтобы выступать в баре двоюродных братьев-близнецов Смоука и Стека. Последние прошли ужасы Первой мировой войны после чего некоторое время работали на чикагскую мафию. Украв большую сумму денег у гангстеров, близнецы вернулись в родной город и начинают собственное дело.

Бар Смоука и Стека для темнокожих почти всегда был наполнен музыкой и жизнью, пока все кардинально не изменили сверхъестественные силы. В заведение наведывается группа вампиров, из-за чего главные герои оказываются на грани между свободой и подчинением.

Оценка критиков

Проекты в жанре ужасы или боевики не часто возглавляют кинорейтинги, однако лента "Грешники" разрушила эту тенденцию. В течение нескольких недель фильм устанавливал кассовые рекорды среди хорроров, а также получил почти идеальные оценки от критиков. На платформе Rotten Tomatoes рейтинг "Грешников" составляет аж 97%.

Кстати, сверхъестественный фильм ужасов высоко оценил даже оскароносный американский режиссер Спайк Ли. Он назвал проект "лучшей лентой за последние годы".

