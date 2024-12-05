Старые и современные: 10 мультфильмов ко Дню святого Николая для уютного вечера. Трейлеры

Еще слишком рано пересматривать мультфильмы о бунтовщике Гринче, о приключениях Санта-Клауса или, скажем, об олене-мечтателе Рудольфе. Оставьте их для празднования Рождества и Нового года. Что же выбрать выбрать взамен? Сюжеты, где царит зимняя атмосфера, или те, что напоминают детям и взрослым об определенных ценностях... Это может быть как старая классика, так и современные шедевры.

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Мы в материале OBOZ.UA в честь Дня святого Николая подготовили подборку мультфильмов, которые разнообразят ваш праздничный вечер. Позвольте себе отдохнуть и хотя бы на несколько часов вернуться в детство.

1. "Коты-аристократы" (The AristoCats; 1970)

Страна: США

Режиссер: Вольфганг Райтерман

Продолжительность: 1 ч 18 мин

Это история для тех, кто любит Париж, котиков и джаз... Состоятельная мадам Аделаида Боннфамили планирует своим домашним питомцам (кошке Герцогини и котятам Мари, Берлиозу и Тулузу), которые имеют талант к музыке, оставить огромное наследие. Об этом узнает алчный дворецкий Эдгар, и решает избавиться от пушистиков – вывозит их в Прованс. Узнайте, смогут ли Герцогиня и ее дети вернуться домой, и наказать обидчика.

2. "Балто" (Balto; 1995)

Страна: США

Режиссер: Саймон Уэллс

Продолжительность: 1 ч 17 мин

Этот мультфильм основан на реальных событиях 1925 года. Он рассказывает о легендарной ездовой собаке Балто, точнее полупсе-полуволке, который долгое время жил на заброшенном корабле вместе со своим другом (ворчащим гусем Борисом). Когда выходил в люди, те насмехались над ним. И даже среди собак из-за своего "нечистокровного" происхождения не находил поддержки... Все изменилось, когда город Ном, что на краю Аляски, поразила вспышка дифтерии (смертельная и заразная болезнь). Что сделал Балто, после чего стал всемирно известным героем? Спойлерить не будем.

3. "Ледниковый период" (Ice Age; 2002)

Страна: США

Режиссеры: Крис Уэдж, Карлос Салдана

Продолжительность: 1 ч 21 мин

20 тысяч лет назад, во время ледникового периода, животные, среди которых тоскливый мамонт Манфред, надоедливый ленивец Сид и хитрый саблезубый тигр Диего, мигрируют на юг. Как-то главные герои находят маленького человеческого детеныша, и решают вернуть его в племя. Сделать это не так просто: люди уже покинули свое поселение, которое атаковали хищники.

4. "Делай ноги" (Happy Feet; 2006)

Страны: США, Австралия

Режиссер: Джордж Миллер

Продолжительность: 1 ч. 48 мин

Если ты родился в семье императорских пингвинов, то должен красиво петь. Ведь на льдах Антарктиды только с помощью "песни сердца" принято искать себе избранницу. Пингвин Мамбл не умеет этого делать. Однако у него есть другой талант – прекрасно выплясывает чечетку. Эти ритмичные движения огорчают его родителей. Что касается стаи... Она насмехается над чудаком. К счастью, тот продолжил совершенствовать свое умение – и впоследствии с помощью чечетки спас пернатых от смерти. Заинтригованы, как именно ему это удалось?

5. "Ледяное сердце" (Frozen; 2013 )

Страна: США

Режиссеры: Дженнифер Ли, Крис Бак

Продолжительность: 1 ч. 42 мин

Это – трогательная история о любви, самопожертвовании и о прочности родственных связей. Главная героиня Эльза обладает магической способностью создавать лед и снег, а также управлять ими. Такой дар по-настоящему ценен, если не потерять над силой контроль... Именно это и произошло. Девушка навлекла на королевство Арендель вечную зиму и убежала из дворца в горы, чтобы никому больше не навредить. Ее сестра Анна знала, что это было сделано непреднамеренно, поэтому отправилась на поиски Эльзы. Ее сопровождали ледоруб Кристоф, верный олень Свен и забавный снеговик Олаф. Интересно, получится ли у сестер разбить ледяное волшебство – и вернуть тепло и гармонию в королевство?

6. "Зверополюс" (Arctic Dogs; 2019 )

Страны: США, Великобритания, Канада, Южная Корея.

Режиссер: Аарон Вудли

Продолжительность: 1 ч 32 мин

Лисенок Свифти работает на Арктической почтовой службе. Он мечтает попасть в элитный курьерский отряд, однако это невозможно. Туда берут только собак благородной породы. В отчаянии, чтобы проявить себя, лис похищает сани и доставляет посылку в таинственное место. Там он находит секретное логово моржа Отто фон Вальруса, где узнает, что тот планирует растопить Арктику и обогатиться благодаря запасам нефти и газа. Свифт решает помешать планам. Но как именно?

7. "Титина" (Titina; 2022 )

Страны: Норвегия, Бельгия

Режиссер: Кайса Несс

Продолжительность: 1 ч 31 мин

Сюжет этого мультфильма основан на реальных событиях. Итальянский инженер Умберто Нобиле наслаждался спокойной жизнью со своей любимой собакой по имени Титина, которую нашел на одной из улиц Рима. Вдруг ему позвонил по телефону норвежский исследователь Руаль Амундсен, и заказал дирижабль для покорения Северного полюса. Нобиле понравилась эта идея, поэтому он сконструировал летательный аппарат, а в 1926 году отправился в экспедицию вместе с Амундсеном и четырехлапым другом.

8. "Смолфут" (Smallfoot; 2018)

Страна: США

Режиссеры: Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг

Продолжительность: 1 ч 36 мин

Создатели этого мультфильма решили показать мир, где йети (прямо как в наших легендах, только наоборот) рассказывают друг другу ужастики о людях, которых называют "смолфутами". Некоторые из них иногда находят вещественные доказательства о существовании "мифических существ". Например, туалетную бумагу, которую назвали "свитком хитроумной мудрости". Однако большинство убеждено, что это – нонсенс, выдумки... А что будет, если люди и йети в действительности столкнутся? Смогут ли они поладить друг с другом или, может, между ними зародится вражда?

9. "Душа" (Soul; 2020)

Страна: США

Режиссер: Пит Доктер

Продолжительность: 1 ч. 40 мин

Мужчина средних лет по имени Джо Гарднер изо дня в день грезит о том моменте, когда выйдет на сцену как популярный джазовый пианист. Однако продолжает работать учителем музыки в среднестатистической американской школе. Когда же ему представилась возможность осуществить мечту, к сожалению, накануне знаменательного события Джо падает в канализационный люк. Его душа попадает в странный мир, где живут еще не созревшие души. Музыкант не собирался умирать... А чтобы вернуться на Землю, он должен помочь душе под номером 22 понять, к чему она стремится в жизни. Это многим ее менторам не удавалось сделать.

10. "Эверест" (Abominable; 2019)

Страны: США, Китай

Режиссеры: Джилл Калтон и Тодд Уилдерман

Продолжительность: 1 ч 37 мин

Юная девочка Лу на крыше многоквартирного дома в Шанхае случайно нашла йети. Она назвала его Эверестом (потому что тот оттуда родом), и решила вместе со своими друзьями Джином и Пенгом помочь новому знакомому добраться домой. Вскоре Лу узнала, что ее снежный человек сбежал из сверхсекретной лаборатории. Итак, теперь зоолог Зара и коварный Берниш гонятся за ними, чтобы продолжить проводить над беднягой эксперименты.

Ранее OBOZ.UA писал о 9 фильмах с невероятной зимней атмосферой – от комедий до драм.

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