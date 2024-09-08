Снова без Украины. Венецианский кинофестиваль 2024 объявил победителей

Венецианский кинофестиваль 2024 года объявил своих победителей и обладателя главного приза – "Золотого льва". Статуэткой наградили фильм испанского режиссера Педра Альмодовара "Комната по соседству", который на показе получил рекордные 18-минутные овации. Ни одного из украинских фильмов в списке победителей снова не появилось, однако в прошлом году ситуация была идентичной.

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"Серебряные львы" (гран-при жюри и награда за лучшую режиссуру) получили киноленты Мауры Дельперо "Вермильо" и Брэди Корбета "Бруталист". Обо всех призёрах сообщили на сайте Венецианского кинофестиваля 2024.

Победители Венецианского кинофестиваля 2024:

"Золотой лев": "Комната по соседству" Педро Альмодовар.

"Серебряный лев" (гран-при жюри): "Вермильо" Маура Дельперо.

"Серебряный лев" (награда за лучшую режиссуру): "Бруталист" Брэди Корбет.

Специальный приз жюри: "Апрель" Деа Кулумбегашвили.

Лучшая мужская роль: "Тихий сын" Венсан Линдон.

Лучшая женская роль: "Крошка" Николь Кидман.

Лучший сценарий: "Я все еще здесь" Мурило Хаузер и Эйтор Лорега.

Премия Марчелло Мастроянни за лучшего молодого актера или актрису: Пол Кирхер "И их дети после них".

В общей сложности на премию свои киноработы подавали два режиссера из Украины: Ольга Журба ("Пісні землі, що повільно горить") и Жанна Озирна ("Медовий місяць"). Ни одна из них не попала в список победителей.

Обе они рассказывали о первых днях полномасштабной войны России против Украины. Более того, "Медовий місяць" поднял бурные аплодисменты в зале после показа на Венецианском кинофестивале 2 сентября. На съемки и всю организационную работу выделили всего 8 млн гривен, а это в 3 раза меньше, чем стандартное авторское кино в Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне показали на Венецианском кинофестивале фильм под названием "Русские на войне". В то время как мирные города Украины регулярно подвергаются ракетным обстрелам со стороны РФ, пропагандистские кинематографисты пытаются оправдать военные преступления, демонстрируя миру якобы "рутину" своих воинов на фронте. Как видим, этот фильм не попал в список победителей.

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