'Комната по соседству' получила рекордные 18-минутные овации на Венецианском кинофестивале: о чем фильм. Видео

Драматический фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Комната по соседству" получил рекордные овации во время премьеры на Венецианском кинофестивале. Лента, главные роли в которой сыграли актрисы Тильда Свинтон и Джулианн Мур, сорвала аплодисменты, не утихавшие около 18 минут.

Видео дня

Как сообщает издание Metro, звезды гордились хорошим результатом своей работы, однако выглядели довольно взволнованно. Благодаря поклонников за поддержку, знаменитости несколько раз поклонились публике, а режиссер сделал селфи с фанатами. Видео с аплодисментами опубликовало издание Deadline на официальной странице в X.

В комментарии для People Тильда Свинтон рассказала, что для нее лента "Комната по соседству" это деликатная история о дружбе во взрослом возрасте: "Этот фильм действительно об очень хороших друзьях и о том, что они готовы сделать друг для друга".

О чем фильм "Комната по соседству"

"Комната по соседству" – драматический кинокартина 2024 года, являющийся экранизацией романа писательницы Сигрид Нуньес "Через что ты проходишь", пишет The Guardian. Это история о двух женщинах: военной корреспондентке Марте, умирающей от рака шейки матки, и авторе-фантасте Ингрид. В прошлом они работали в одном модном журнале и были хорошими друзьями, однако, по разным жизненным обстоятельствам, потеряли связь.

В момент, когда больная онкологическим заболеванием героиня решается принять таблетку для эвтаназии, она хочет видеть рядом свою давнюю подругу. Марта точно не знает, когда сможет покончить жизнь самоубийством, поэтому делится с Ингрид кратким наставлением: каждую ночь она будет покидать дверь своей спальни открытой, а утро, когда комната останется закрытой, будет означать ее смерть.

Последние дни жизни больной женщины насыщены общением, прогулками и совместно проведенным временем с давней приятельницей. После долгой разлуки подруги наконец-то начали снова сближаться и возрождать теплые чувства друг к другу, поэтому роковое утро с закрытой комнатой Марты заставляет ощущать опустошение.

Со своей стороны Vulture добавляет, что, кроме хорошего сценария, творческая команда тщательно поработала над цветовой гаммой кадров. В конце жизни онкобольная героиня меняет свой хмурый стиль на яркую и эпатажную одежду, тогда как Ингрид, наоборот, стала отдавать предпочтение приглушенному гардеробу.

Ранее OBOZ.UA рассказал о чем сорвал аплодисменты в Венеции украинский фильм "Медовый месяц".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!