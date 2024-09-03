Украинский фильм 'Медовий місяць' сорвал аплодисменты в Венеции: о чем рассказывает драма, на которую выделили всего 8 млн гривен

Украинский дебютный полнометражный фильм кинорежиссера и автора комикса "Фемінізм і місто" Жанны Озирной "Медовий місяць" поднял бурные аплодисменты в зале после показа на Венецианском кинофестивале 2 сентября. На съемки и всю организационную работу выделили всего 8 млн гривен, а это в 3 раза меньше, чем стандартное авторское кино в Украине.

Видео дня

Лента была показана в программе Biennale College Cinema, которая также профинансировала ее. Как видим, несмотря на ограниченный бюджет, "Медовому місяцю" все же удалось поразить иностранных зрителей. Видео с аплодисментами после показа киноленты опубликовала Жанна Озирна в своем Instagram.

Ролик показал, как все зрители стоя аплодировали команде фильма, а режиссер обнималась со своими знакомыми и благодарила их за поддержку и теплые слова. Из предыдущих публикаций стало известно, что билеты на показ дебютного фильма кинорежиссера были до последнего проданы. Зал был заполнен до отказа.

На красную дорожку Венецианского кинофестиваля вышла Жанна Озирная, продюсер Дмитрий Суханов, актеры главных ролей Роман Луцкий и Ирина Нирша с флагом Украины. Для своей демонстрации они выбрали известную итальянскую песню Bella ciao.

"Общая сумма, которую дают на проект, – 200 тысяч евро, в три раза меньше стандартного авторского кино в Украине. По условиям, если ты получаешь деньги, летом следующего года уже должен закончить фильм, к Венецианскому кинофестивалю. Представь себе: летом 2023-го у меня почти ничего не было, а на следующий март уже были съемки. И это дебют за 8 миллионов гривен", – рассказала режиссер в интервью "Суспільному" о финансировании.

О чем фильм "Медовий місяць"

"Медовий місяць" – это психологическая драма о паре, которая в начале полномасштабной войны в 2022 году оказалась в оккупации в пригороде Киева. Супруги не успели выехать из города, поэтому оказались в ловушке в собственной квартире. Этот напряженный месяц заставил влюбленных переосмыслить собственные отношения и разложить жизнь по полочкам.

Жанна Озирна также рассказывала, что идея сюжета пришла к ней почти случайно. Она, как и многие украинцы, в начале полномасштабного вторжения РФ уехала из Киевщины за границу. Уже позже режиссер в новостях прочла о семье, которая не успела уехать из Бучи, и всю оккупацию пережила в собственной квартире на втором этаже, но не концентрировала на ней внимание.

"А потом в начале июня я приехала домой и однажды утром проснулась с мыслью "А из той истории был бы классный фильм". В тот же день я позвонила по телефону [продюсеру] Диме Суханову, рассказала об этой идее. Потом попросила Филиппа Сотниченко стать сосценаристом, потому что очень устала от работы над "Нижнім горизонтом", которую делала сама. В конце концов я писала сценарий "Медового місяця" сама, а Филипп читал и комментировал. Впрочем, важнейший его вклад в эту историю заключался в том, что он предложил сократить фильм до двух человек в кадре. Ведь сначала я начинала писать историю так, как она была в новости — о всей семье", – отмечала Озирная.

В частности она пояснила, что за основу сценария взяла истории двух семей из Бучи. "Из-за того, что онлайн есть много видео и фото с первых дней полномасштабного вторжения, у западного зрителя есть устоявшееся представление о том, что происходили в основном хаос и паника. Мне вместо этого хотелось воспроизвести другую картинку: не экшн, когда все бегут в подвал и паникуют, а что-то другое", – добавила режиссер.

Ранее OBOZ.UA писал, что фильм "Яремчук: Бесподобный мир красоты" обошел по кассовому сбору фильм Мстислава Чернова об оккупации Мариуполя "20 дней в Мариуполе". Впрочем, всемирно известная документальная картина остается на первом месте по количеству просмотров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!