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Украинский фильм "Медовий місяць" сорвал аплодисменты в Венеции: о чем рассказывает драма, на которую выделили всего 8 млн гривен

Катерина Галущенко
Кино Oboz
4 минуты
57
Украинский фильм 'Медовий місяць' сорвал аплодисменты в Венеции: о чем рассказывает драма, на которую выделили всего 8 млн гривен

Украинский дебютный полнометражный фильм кинорежиссера и автора комикса "Фемінізм і місто" Жанны Озирной "Медовий місяць" поднял бурные аплодисменты в зале после показа на Венецианском кинофестивале 2 сентября. На съемки и всю организационную работу выделили всего 8 млн гривен, а это в 3 раза меньше, чем стандартное авторское кино в Украине.

Видео дня

Лента была показана в программе Biennale College Cinema, которая также профинансировала ее. Как видим, несмотря на ограниченный бюджет, "Медовому місяцю" все же удалось поразить иностранных зрителей. Видео с аплодисментами после показа киноленты опубликовала Жанна Озирна в своем Instagram.

Ролик показал, как все зрители стоя аплодировали команде фильма, а режиссер обнималась со своими знакомыми и благодарила их за поддержку и теплые слова. Из предыдущих публикаций стало известно, что билеты на показ дебютного фильма кинорежиссера были до последнего проданы. Зал был заполнен до отказа.

Украинский фильм "Медовий місяць" сорвал аплодисменты в Венеции: о чем рассказывает драма, на которую выделили всего 8 млн гривен

На красную дорожку Венецианского кинофестиваля вышла Жанна Озирная, продюсер Дмитрий Суханов, актеры главных ролей Роман Луцкий и Ирина Нирша с флагом Украины. Для своей демонстрации они выбрали известную итальянскую песню Bella ciao.

Украинский фильм "Медовий місяць" сорвал аплодисменты в Венеции: о чем рассказывает драма, на которую выделили всего 8 млн гривен

"Общая сумма, которую дают на проект, – 200 тысяч евро, в три раза меньше стандартного авторского кино в Украине. По условиям, если ты получаешь деньги, летом следующего года уже должен закончить фильм, к Венецианскому кинофестивалю. Представь себе: летом 2023-го у меня почти ничего не было, а на следующий март уже были съемки. И это дебют за 8 миллионов гривен", – рассказала режиссер в интервью "Суспільному" о финансировании.

О чем фильм "Медовий місяць"

"Медовий місяць" – это психологическая драма о паре, которая в начале полномасштабной войны в 2022 году оказалась в оккупации в пригороде Киева. Супруги не успели выехать из города, поэтому оказались в ловушке в собственной квартире. Этот напряженный месяц заставил влюбленных переосмыслить собственные отношения и разложить жизнь по полочкам.

Жанна Озирна также рассказывала, что идея сюжета пришла к ней почти случайно. Она, как и многие украинцы, в начале полномасштабного вторжения РФ уехала из Киевщины за границу. Уже позже режиссер в новостях прочла о семье, которая не успела уехать из Бучи, и всю оккупацию пережила в собственной квартире на втором этаже, но не концентрировала на ней внимание.

Украинский фильм "Медовий місяць" сорвал аплодисменты в Венеции: о чем рассказывает драма, на которую выделили всего 8 млн гривен

"А потом в начале июня я приехала домой и однажды утром проснулась с мыслью "А из той истории был бы классный фильм". В тот же день я позвонила по телефону [продюсеру] Диме Суханову, рассказала об этой идее. Потом попросила Филиппа Сотниченко стать сосценаристом, потому что очень устала от работы над "Нижнім горизонтом", которую делала сама. В конце концов я писала сценарий "Медового місяця" сама, а Филипп читал и комментировал. Впрочем, важнейший его вклад в эту историю заключался в том, что он предложил сократить фильм до двух человек в кадре. Ведь сначала я начинала писать историю так, как она была в новости — о всей семье", – отмечала Озирная.

Украинский фильм "Медовий місяць" сорвал аплодисменты в Венеции: о чем рассказывает драма, на которую выделили всего 8 млн гривен

В частности она пояснила, что за основу сценария взяла истории двух семей из Бучи. "Из-за того, что онлайн есть много видео и фото с первых дней полномасштабного вторжения, у западного зрителя есть устоявшееся представление о том, что происходили в основном хаос и паника. Мне вместо этого хотелось воспроизвести другую картинку: не экшн, когда все бегут в подвал и паникуют, а что-то другое", – добавила режиссер.

Ранее OBOZ.UA писал, что фильм "Яремчук: Бесподобный мир красоты" обошел по кассовому сбору фильм Мстислава Чернова об оккупации Мариуполя "20 дней в Мариуполе". Впрочем, всемирно известная документальная картина остается на первом месте по количеству просмотров.

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