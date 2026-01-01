Смешные новогодние комедии: что посмотреть всей семьей
Зимние праздники трудно представить без вечеров у экрана с теплым пледом и фильмом, который объединяет всю семью. Новогодние и рождественские комедии давно стали частью праздничной традиции, так же как елка или мандарины. Они создают особую атмосферу уюта и легкости.
Именно в таких лентах юмор сочетается с теплыми эмоциями и верой в чудо. OBOZ.UA публикует лучшие семейные фильмы на праздники.
Семья напрокат
- Оригинальное название: Borrowed Hearts;
- жанр: мелодрама, комедия;
- страна: США, Канада;
- режиссер: Тед Котчефф.
- В главных ролях: Рома Дауни, Эрик Маккормак, Шон Алекс Томпсон, Дженет Бейли.
- Год: 1997
Эта лента – классический пример рождественской комедии с мотивом притворных ролей, которые неожиданно становятся настоящими. Накануне праздников одинокий бизнесмен вынужден срочно найти "семью", чтобы заключить выгодную сделку.
Помочь ему соглашается мать-одиночка вместе с маленькой дочкой, и эта авантюра запускает цепь забавных и трогательных ситуаций. Фильм легкий, дружелюбный и лишенный излишнего драматизма. Именно поэтому он прекрасно подходит для просмотра всей семьей.
Отдых по обмену
- Оригинальное название: Holiday.
- Жанр: романтическая комедия.
- Страна: США.
- Режиссер: Нэнси Мейерс.
- В главных ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.
- Год: 2006
Эта романтическая комедия идеально сочетает новогоднее настроение и юмор с темой жизненных перемен. Две женщины, разочарованные в любви, решают на время праздников поменяться домами, даже не подозревая, что такое приключение изменит их жизнь.
Контраст между солнечной Калифорнией и зимним Лондоном придает ленте особый шарм. Фильм ненавязчиво напоминает, что новогодние решения иногда приводят к неожиданному счастью. Это теплая комедия о втором шансе и смелости начать с нуля.
Реальная любовь
- Оригинальное название: Love Actually.
- Жанр: мелодрама, комедия.
- Страна: Великобритания.
- Режиссер: Ричард Кертис.
- В главных ролях: Хью Грант, Кира Найтли, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Лора Линни.
- Год: 2003
Одна из самых известных рождественских комедий, которая давно стала праздничной классикой. Фильм состоит из нескольких параллельных историй, объединенных общей темой любви во всех ее проявлениях. Здесь есть и тонкий британский юмор, и щемящие моменты, и ощущение большого рождественского чуда.
События разворачиваются накануне Рождества, а все сюжетные линии сходятся в символический момент. Лента прекрасно подходит для семейного просмотра, ведь каждый найдет в ней что-то близкое.
