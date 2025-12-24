Что включить на Рождество: семейные фильмы для праздничного настроения

Семейное празднование Рождества у многих ассоциируется не только с праздничным ужином и обменом подарками, но и с совместным просмотром кино. Причем выбор фильмов часто является таким же традиционным, как и праздничное меню.

Видео дня

Именно поэтому OBOZ.UA собрал 12 лент, которые стали рождественской классикой. Мы выбрали по фильму из разных жанров, чтобы удовлетворить самые разные вкусы.

Боевик: "Крепкий орешек" (1988)

Споры о том, является ли этот напряженный триллер рождественским фильмом, продолжаются не первое десятилетие, однако такие авторитетные ресурсы как журнал Variety и агрегатор Rotten Tomatoes неизменно ставят его на первые позиции праздничных рейтингов. Поэтому не будем с ними спорить. А лучше снова посмотрим, как мужественный Джон Маклейн в исполнении Брюса Уиллиса под звуки песни Let It Snow спасает от террористов группу заложников, среди которых оказалась его жена.

Казацкое фэнтези: "Адская Хоругвь, или Рождество казацкое" (2019)

Конечно, мы не могли не добавить в этот рейтинг украинскую киносказку по мотивам произведения Сашка Лирника. Фильм рассказывает о казаке Семене, который попадает в ад, ведь на его душу Черт заключил пари со святым Петром. Однако Семен не теряет оптимизма и веру в победу добра над злом. Фильм полон национального колорита, остроумного юмора и рождественских чудес, которые преодолевают нечистую силу.

Классическая драма: "Эта удивительная жизнь" (1946)

Неоднократно эта классическая лента возглавляла рейтинги лучших рождественских фильмов всех времен и народов. Он рассказывает Джорджа Бейли, доброго человека, который накануне Рождества, погрязнув в долгах и проблемах, собирается покончить с собой, но его ангел-хранитель Клеренс показывает ему, каким был бы мир без него. Так мужчина узнает, какое сильное влияние он на самом деле имеет, и наконец осознает ценность собственного существования и любви близких. Лента является неизменным напоминанием, что настоящее богатство не в деньгах, а в человеческих отношениях.

Историческая драма: "Щедрик" (2023)

Эта украинская лента вышла уже во время современной большой войны, хотя рассказывает о войне прошлой. По сюжету, три семьи – украинская, еврейская и польская – вынуждены выживать вместе в Ивано-Франковске во время Второй мировой. Несмотря на ужасы оккупации и постоянную опасность, их объединяет музыка и празднование Рождества. Это наш фильм о человечности и про свет надежды, выраженный через музыку.

Семейная комедия: "Эльф" (2003)

Конечно, первой мыслью было поставить сюда оригинальную ленту "Один дома", но она точно не нуждается в рекламе. Поэтому мы порекомендуем посмотреть рождественскую комедию "Эльф" с Уиллом Феррелом. Это история о Бадди – обычном мальчике, который случайно попал на Северный полюс и был воспитан эльфами Санты. Повзрослев, он отправляется в Нью-Йорк на поиски своего настоящего отца. Его наивность и безграничная любовь к Рождеству создают кучу комических ситуаций. Это тот редкий случай, когда фильм одновременно и очень смешной, и невероятно добрый.

Современная анимация: "Клаус" (2019)

Относительно свежий проект от Netflix мгновенно стал новой классикой. Это история о почтальоне-эгоисте Йеспере, которого отправляют работать в мрачный северный городок Смюренсбург. Здесь он встречает нелюдимого дровосека Клауса, который делает игрушки, и неожиданно заводит с ним дружбу. Чтобы оживить вверенное ему почтовое отделение, Йеспер начинает рассылать изготовленные Клаусом игрушки. И это меняет жизнь жителей Смюренсбурга, превращает его в место радости, а в придачу создает миф про доброго деда, который приносит подарки

Праздничный детектив: "8 женщин" (2002)

Это блестящая смесь детектива в стиле Агаты Кристи, мюзикла и комедии от выдающегося французского режиссера Франсуа Озона. Действие происходит в занесенном снегом поместье во время праздников. Хозяин дома найден мертвым, а под подозрением оказываются восемь женщин, каждая из которых имеет свой скелет в шкафу. Фильм невероятно эстетичный и может похвастаться блестящим актерским составом – Катрин Денев, Изабель Юппер, Фанни Ардан. Детективная интрига держит до последней минуты. И все это в праздничном антураже.

Романтическая комедия: "Отпуск по обмену" (2006)

В "Реальной любви" не все истории заканчиваются безусловным хеппи-эндом, поэтому мы предлагаем взамен посмотреть рождественский ромком, где в конце всех ждет счастье. Героини фильма – две разочарованные в любви женщины, которые не знают, как им провести праздники. Поэтому Аманда из Лос-Анджелеса (Камерон Диас) и англичанка Айрис (Кейт Уинслет) решаются на радикальный шаг и меняются домами на две недели, чтобы сменить обстановку и убежать от проблем. Неожиданно это открывает путь для невероятных романтических приключений.

Фэнтези-приключение: "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф" (2005)

Фэнтезийная рассказывает о четырех детях – братьях и сестрах, которых во время Второй мировой войны родители отправляют из Лондона, страдающего от жестоких бомбардировок, в отдаленное имение своего эксцентричного друга-профессора. Во время игры в прятки самая маленькая из девочек попадает через портал в шкафу в параллельный мир – Нарнию. Эту замечательную страну захватила Белая колдунья, поэтому теперь здесь царит вечная зима и никогда не бывает Рождества. Так что дети берутся помочь местным жителям победить злодейку и вернуть жизнь к правильному порядку.

Мрачная сказка: "Кошмар перед Рождеством" (1993)

Мастер ужасов Тим Бартон мастерски соединил мрачную эстетику Хэллоуина со светлым праздником Рождества. Фильм рассказывает о Джеке Скелингтоне, "Короле тыкв" из города Хэллоуин, который, устав от ежегодного ужаса, случайно попадает в мир Рождества и решает обманом завоевать его, став на место Санта-Клауса. Он похищает деда и отдает его в руки зловещего Бугимена, но в конце концов понимает свою ошибку, спасает Санту, исправляет катастрофу и находит любовь с Салли.

Бытовая трагикомедия: "Оставленные" (2023)

Один из самых свежих фаворитов критиков. Лента рассказывает об учителе-деспоте, проблемном ученике и поварихе, которые вынуждены остаться в колледже на рождественские каникулы. Фильм снят в стиле 70-х и дарит то самое ощущение щемящего тепла и одиночества, которое иногда приходит во время праздников. Трое одиноких людей, которые вынужденно проводят праздники вместе, неожиданно находят общий язык, поддержку и тепло, которого им всегда не хватало.

Рождественский хоррор-фэнтези: "Гремлины" (1984)

Это идеальное кино для тех, кто хочет чего-то драйвового и несколько хулиганского. Главному герою по имени Билли дарят на Рождество милое пушистое создание Гизмо. Уход за ним предусматривает строгое соблюдение трех правил: не мочить водой, не кормить после полуночи, не пускать на яркий свет. Естественно, Билли их нарушает. И в результате город заполоняют довольно злобные маленькие зеленые монстры. Парню придется найти способ исправить свою ошибку и на помощь он позовет свою подругу Кейт. На пути к своей цели им придется увидеть незабываемую сцену с гремлинами, которые поют колядки – одну из самых иконических в рождественском кино.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топе идеальных рождественских мультфильмов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.