С новой сюжетной линией: известный сериал 'Побег' переснимут

Сериал "Побег" вошел в список культовых телепроектов нулевых. Спустя 20 лет после дебюта драмы стало известно, что она получит ремейк, который выйдет на стриминге Hulu.

Видео дня

Как пишет издание Variety, информация о начале работы над пилотным эпизодом появилась еще в декабре 2024 года. Теперь же шоу получило от платформы зеленый свет. Оригинальный сериал рассказывал о двух братьях. Старший по ложному приговору ожидал в тюрьме смертной казни, а младший организовывал его побег. Действие нового сериала будет разворачиваться в том же мире, но сюжет у него будет новый, так же как и персонажи.

Согласно официальному логлайну, в центре истории на этот раз будет женщина. Когда-то она служила в армии, а после освобождения работает в одной из самых страшных тюрем Америки. Сюда ее привело желание доказать, на что она готова пойти ради любимого человека.

Главную героиню шоу по имени Кэссиди сыграет Эмили Браунинг. В каст также вошли Дрейк Роджер в роли Томми, Лукас Гейдж в роли Джексона, Клейтон Карденас в роли Майкла, также известного как "Призрак", Джей Ар Борн в роли Джуниора, Джорджи Флорес в роли Андреа и Майлз Буллок в роли Дариуса также известного по прозвищу "Ред".

Сценарий к перезапуску "Побега" напишет Элджин Джеймс. Он же выступит шоураннером и исполнительным продюсером сериала, а также режиссером пилотной серии. Доун Олмстед выступила исполнительным продюсером вместе с создателем оригинального "Побега" Полом Шойрингом, Марти Адельштейном и Нилом Морицем. Олмстед, Адельштейн и Мориц были также исполнительными продюсерами оригинального сериала. Работа над перезапуском будет вестись под эгидой студии 20th Television, которая также занималась "Побегом" в нулевых.

"Побег" шел пять сезонов на канале Fox и стал хитом для этой сети. В оригинальный актерский состав входили Доминик Перселл, Вентворт Миллер, Амори Ноласко, Роберт Неппер, Сара Уэйн Келлис и Рокмунд Данбар. По мотивам сериала был снят телефильм "Последний побег" и малобюджетный спин-офф "Побег: Доказательство невиновности". Сериал также вдохновил на создание видеоигры, веб-сериала, журнала и романа.

