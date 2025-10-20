'Бункер миллиардеров': будет ли 2 сезон сериала, ставшего хитом Netflix

Испанский остросюжетный сериал "Бункер миллиардеров", который вышел 19 сентября этого года, неожиданно стал большим хитом стриминга Netflix. Несмотря на то, что эта часть закончилась клифхэнгером, фанаты шоу до сих пор теряются в догадках, будет продолжение или нет.

OBOZ.UA собрал всю информацию, которая на данный момент известна. Рассказываем об основных слухах и комментариях, а также о вероятных сроках выхода новых серий.

О чем сериал "Бункер миллиардеров"

Шоу рассказывает о группе мошенников, которая вводит в заблуждение самых богатых людей мира. Создав для них иллюзию начала ядерной войны, те заставляют миллиардеров опуститься в специально спроектированный для них подземный бункер "Андеграунд парк". Напуганные богачи, запертые в этом пространстве, должны стать легкой добычей для тех, кто хочет завладеть их капиталом.

Хотя критики оказались невысокого мнения о шоу (на Rotten Tomatoes первый сезон получил лишь 33% положительных отзывов), все же оно достаточно долго продержалось на первых строчках рейтинга Netflix во многих странах. За первую неделю после выхода "Бункер миллиардеров", занял первое место в мировом чарте стриминга. Он вошел в топ-10 в более чем 70 странах и стал номером один в 46 странах, включая Испанию, Францию, Германию, Бразилию и Аргентину. В США сериал достиг третьего места с 577 миллионами просмотренных минут за первую неделю. А такой успех у зрителей является ключевым фактором, который Netflix учитывает при принятии решения о продолжении сериала. Даже несмотря на то, что зрительские отзывы на первый сезон в итоге тоже оказались смешанными (58% на Rotten Tomatoes и 5,6/10 на IMDb).

Будет ли второй сезон "Бункер миллиардеров"?

Пока Netflix не объявлял о старте работы над вторым сезоном сериала. Более того, в прессе появлялась информация, что окончательное решение о продолжении "Бункера миллиардеров" все еще не принято.

Между тем, создатели сериала, Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато (известные по сериалу "Бумажный дом"), выразили заинтересованность в продолжении истории. В интервью испанскому изданию Espinof Алекс Пина заявил, что у них уже есть идеи для второго сезона. "В данный момент мы работали над началом [второго сезона], потому что нам нужно было знать, как мы можем начать снова, чтобы написать финал этого [первого]. Что произойдет сразу после этого, это уже запланировано. И как мы можем перейти на еще более жесткий и подлый уровень", – сказал он.

Кроме того, команда сериала для официального блога Netflix – сайта Tudum давала общие комментарии о концепции сериала и составе персонажей (короткие "behind-the-scenes"). Но конкретных публичных обязательств по второму сезону пока не поступало.

О чем может быть второй сезон

Первая часть "Бункера миллиардеров" завершается на том, что герой Пау Симона по имени Макс сбегает из бункера, чтобы добраться до ближайшей больницы и взять там необходимое для богачей оборудование и медикаменты. Он не знает, что на поверхности вполне безопасно. Более того, за ним гонятся члены команды мошенников и намерения у них чрезвычайно серьезные.

Учитывая незавершенные сюжетные линии, ожидается, что большинство основного актерского состава вернется во втором сезоне. Среди них:

Мирен Ибаргурен в роли Минервы

Хоакин Фурриэль в роли Гильермо

Наталья Вербеке в роли Фриды

Карлос Сантос в роли Рафы

Пау Симон в роли Макса

Алисия Фалько в роли Азии

Монтсе Гваллар в роли Виктории

Второй сезон, вероятно, сосредоточится на последствиях разоблачения аферы с бункером и судьбе главных героев.

Когда мог бы выйти второй сезон "Бункера миллиардеров"

Поскольку Netflix еще не анонсировал официально второй сезон сериала, о сроках его выхода можно говорить лишь гипотетически. Однако, исходя из типичного цикла производства Netflix, можно сделать следующий прогноз:

анонс продолжения – если решение стриминга относительно судьбы шоу будет положительным, о начале работы над вторым сезоном могут объявить в конце 2025 или в начале 2026 года;

– если решение стриминга относительно судьбы шоу будет положительным, о начале работы над вторым сезоном могут объявить в конце 2025 или в начале 2026 года; начало съемок – учитывая, что авторы шоу намекали на то, что у них уже есть материалы для сценария продолжения, его съемки могут начаться в довольно сжатые сроки, примерно в середине 2026 года;

– учитывая, что авторы шоу намекали на то, что у них уже есть материалы для сценария продолжения, его съемки могут начаться в довольно сжатые сроки, примерно в середине 2026 года; ориентировочная дата выхода – при таком сценарии, премьеру второго сезона "Бункер миллиардеров" можно ожидать в конце 2026 или в начале 2027 года.

Впрочем, Netflix иногда долго принимает решение о продолжении, поэтому реальное ожидание иногда затягивается на несколько месяцев. Это тоже фактор, который замедляет старт производства. Коммерческий успех сериала указывает на то, что платформа может дать второму сезону зеленый свет. Однако зрительские отзывы намекают, что интерес ко нему может резко снизиться, поэтому говорить уверенно о том, что "Бункер миллиардеров" будет продолжен, пока нельзя.

