Продолжение культового комедийного хоррора, истории о супергероях и новый проект Спилберга: что посмотреть в кинотеатрах Украины

Июнь 2026 года станет прекрасным временем, чтобы хотя бы раз сходить в кинотеатр. Афиша этого месяца предлагает впечатляющее разнообразие картин, которые будут удерживать внимание на протяжении всего сеанса, а порой и немного "щекотать" нервы.

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На большие экраны выйдет продолжение легендарной пародийной хоррор-франшизы "Очень страшное кино", увлекательные фильмы о супергероях и другие проекты, так что даже самые привередливые киноманы найдут для себя что-то интересное. Что посмотреть в кинотеатрах Украины, расскажет OBOZ.UA.

"День истины"

10 июня в прокат вышел новый фильм культового американского режиссера Стивена Спилберга "День истины". Сюжет научно-фантастической ленты разворачивается вокруг сенсационного открытия – люди во Вселенной не одни. В один день ведущая прогноза погоды в прямом эфире издает загадочные звуки, значение которых знает чудак, безоговорочно верящий в существование пришельцев. Обнародование информации о существовании другой жизни в космосе может погрузить весь мир в хаос, однако независимо от того, узнает об этом общество или нет, День истины приближается.

"Властелины Вселенной"

С третьего июня на больших экранах Украины можно посмотреть проект "Властелины Вселенной". Режиссер Трэвис Найт вернул легендарную франшизу после многолетнего перерыва, чтобы подарить зрителям продолжение историй любимых героев.

По сюжету, после 15 лет разлуки Меч Силы возвращает принца Адама на планету Этернию, где он узнает, что его мир полностью разрушен в результате жестокого правления Скелетора. Чтобы спасти семью и всю Вселенную, Адам объединяется с союзниками: Тилой и Данканом, более того, принимает свое истинное предназначение – становится самым могущественным человеком Хи-Меном.

"История игрушек 5"

18 июня в кинотеатрах начнется показ продолжения любимого многими анимационного приключенческого фильма "История игрушек 5". Главным героям картины придется противостоять современным технологиям, ведь у их владелицы Бонни появляется планшет Лилипад, который отнимает все ее внимание. Вуди, Базз Спаситель, Джесси и остальная компания будут вынуждены приложить все силы, чтобы найти свое место в мире цифровых развлечений.

"Очень страшное кино"

4 июня на большие экраны вышло продолжение культового комедийного хоррора "Очень страшное кино". Спустя 26 лет после побега от слишком знакомого убийцы в маске ("Крик") компания друзей, известная как "Основная четверка", снова оказывается под прицелом маньяка. Марлон Вейанс (Шорти), Шон Вейанс (Рэй), Анна Феррис (Синди) и Реджина Холл (Бренда) объединяются, чтобы высмеять новейшие хорроры и "отменить культуру отмены".

"Супергерл"

Фантастический фильм, снятый DC Studios совместно с Warner Bros, выйдет в прокат 25 июня. Главная героиня Кара Зор-Эл, известная как Супергерл, много лет держалась в стороне от человеческих дел, но все изменилось, когда неизвестный и безжалостный враг начал наносить удары слишком близко к ее дому. Она вынуждена объединиться с напарником и отправиться в межгалактическое путешествие, насыщенное испытаниями и местью, которое в конечном итоге определит ее путь.

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